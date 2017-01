FC Schaffhausen: Bruder Hakan wird Assistent von Murat.

Das ist mal eine 180-Grad-Kehrtwende! Hakan Yakin wird Assistenztrainer beim FC Schaffhausen. Seit Weihnachten Cheftrainer beim Challenge-League-Letzten: Bruder Murat Yakin.

Noch am Tag seiner Präsentation am 27. Dezember in Stein am Rhein schloss Muri ein Yakin-Doppel an der FCS-Seitenlinie aus: «Er hat sein Trainerdiplom abgeschlossen, aber als Assistent steht er nicht zur Diskussion.»

Jetzt kommt doch Hakan zum Zug! Das wohl berühmteste Brüder-Paar der jüngeren Schweizer Fussballgeschichte spielten schon in der Nati und bei Basel zusammen. Und nun sind die Yakins erstmals gemeinsam verantwortlich für eine Profi-Mannschaft.

Gemäss offizieller Mitteilung des FC Schaffhausen geschieht das Engagement von Hakan auf Wunsch von Murat. Hakan war zuletzt ein Jahr Nachwuchstrainer in St. Gallen. Jetzt erhält er einen Vertrag bis zum Sommer – genau wie sein Bruder.

Doch warum diese Kehrtwende zum Familien-Modell? Das begrenzte Budget beim FCS. Der Klub verhandelte mit mehreren Kandidaten auf dem Markt, konnte sich jedoch mit keinem einigen.

Jetzt ist Hakan die Billig-Lösung, die kurzfristig gefunden werden konnte.