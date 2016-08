4:1-Sieg im Verfolgerduell Xamax bleibt dem FCZ auf den Fersen

Auf der Maldière gibt es im Verfolgerduell zwischen dem Zweiten Aarau und dem Dritten Xamax kein langes Abtasten.

Schon in der 3. Minute bringt Corbaz das Heimteam nach einer Teixeira-Flanke per Kopf in Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später schiebt Wüthrich einen Hands-Penalty in die linke untere Torecke – 1:1.

Doch die Hausherren lassen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Gaetan Karlen (33.) und Mustafa Sejmenovic (38.) bringen Xamax noch vor dem Pausentee komfortabel in Führung. Übrigens: Alle drei Neuenburger Tore werden von Ex-Bielern erzielt.

Nach dem Seitenwechsel können sich die Aarauer bei Keeper Bucchi und dem Neuenburger Unvermögen bedanken, dass sie nicht noch höher in Rückstand geraten.

Der Aarau-Goalie fliegt nach einer Tätlichkeit richtigerweise auch noch vom Platz. Die Szene passt zum verkorksten Auftritt der Gäste. Der eingewechselte Senger macht mit dem vierten Xamax-Tor dann definitiv den Deckel drauf.

Xamax liegt mit drei Punkten Rückstand auf den FCZ neu auf Platz zwei. Das Team von Marco Schällibaum droht hingegen nach der ersten Saison-Niederlage den Anschluss zu verlieren. (cmü)