Die Challenge League ist so stark wie noch nie. Umso bemerkenswerter, dass mit Schaffhausen einer der Aussenseiter mit komfortablem Abstand auf den Rest auf Rang 4 steht. Am Samstag kommts zum Knaller gegen Leader Zürich. Überrascht Schaffhausen den FCZ wie schon in einem Testspiel vor der Saison (1:0)?

FCS-Trainer Axel Thoma: «Erst die nächsten Spiele werden zeigen, ob wir uns wie erhofft im gesicherten Mittelfeld halten können. Zwischen uns und Klubs wie Zürich, Aarau oder Wil liegen Welten. Ich bin aber froh, dass nicht immer nur das Budget Spiele entscheidet.»

Rund 2,5 Mio. Franken stehen Thoma zur Verfügung, im Team bekommen Junioren und unbekannte Ausländer ein Sprungbrett. Aarau hat knapp 4 Mio., Wil rund 12 und der FCZ gegen 20 Mio. Schon beim FC Wil arbeitete Thoma mit vergleichsweise kleinem Budget erfolgreich.

Jetzt in Schaffhausen ist er zurück in der alten Rolle als Trainer und Sportchef in Personalunion. Dass Thoma eigentlich lieber nur Sportchef wäre, er in dieser Rolle bei GC aber nach nur sieben Monaten im Mai 2015 davongejagt wurde, scheint vergessen. «Ich fühle mich wohl in Schaffhausen. Da wo ich arbeite, setze ich mich maximal ein.»

Thomas neues Glück in der Heimat: Seit der Ex-Stuttgart-Profi vor rund 30 Jahren für den FCS spielte, wohnt er in der deutschen Exklave Büsingen gleich neben Schaffhausen. Sitzt dort sogar im Gemeinderat.

Das neue Stadion entsteht nur 2 km von Büsingen entfernt. «Ich bin in dieser Region verwurzelt, aber auf die Arbeit hat es keinen Einfluss. Die kurzen Wege sind ein netter Nebeneffekt», sagt Thoma, der die Nordschweizer letzten März auf dem letzten Rang übernommen hat.

Danach ging es nur nach oben. Sorgt der Einzug in den neuen Lipo-Park im Februar 2017 für zusätzlichen Schub? Thoma: «Die neue Infrastruktur bindet mehr Geld, aber unsere Möglichkeiten sind schon jetzt praktisch ausgereizt.»