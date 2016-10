3:1 im Spitzenkampf Der FCZ fast wie Basel

Wunderbares Herbstwetter in Neuenburg, 6349 Fans. Der Rahmen beim Challenge-League-Spitzenkampf zwischen Xamax und Zürich stimmt. Und die Neuenburger legen mächtig los, haben in den ersten 20 Minuten klar mehr vom Spiel, bis Sangoné Sarr mit einem Zuckerpässchen Marco Schönbächler bedient. Matheus Leoni steht viel zu weit weg vom Mann – 1:0 für den FCZ.

Xamax ist unbeeindruckt. Die Neuenburger powern weiter, sind im Abschluss aber zu harmlos. Mitten in die stärkste Phase der Neuenburger trifft Moussa Koné zum 2:0 (68.). Der FCZ ist gnadenlos effizient!

Ist das Spiel damit gelaufen – nicht doch! Samir Ramizi verkürzt vier Minuten später. Aber der FCZ ist nicht umsonst souveräner Tabellenführer. Die Zürcher ziehen das Tempo noch einmal kurz an und machen durch Sangoné Sarr den Deckel drauf.

Damit herrschen in der Challenge League ähnlich klare Verhältnisse wie in der Super League, wo Basel einsam seine Kreise an der Spitze zieht.

Der FCZ hat zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Wil. Die Ostschweizer müssen am Montag gegen Servette unbedingt gewinnen, wollen sie noch einigermassen in Reichweite der Zürcher bleiben.

Weiter an Boden verliert der FC Aarau. Ein Bock von Goalie Bucchi bringt Winterthur in Führung. Mit einer Flugeinlage will er einen Corner verhindern, bekommt das Leder aber nicht zu fassen. Manuel Sutter schiebt aus spitzem Winkel ein.

Eine Viertelstunde vor Schluss erlöst Rossini die Aargauer: Nach einer Freistossflanke von Wüthrich steht der Joker goldrichtig. In der hektischen Schlussphase rettet Bucchi den einen Punkt für das Heimteam.

Trotzdem: Für die Aarauer ist es bereits das fünfte Ligaspiel ohne Sieg in Serie. Damit rückt Le Mont bis auf einen Punkt an die Schällibaum-Truppe ran.

Die Romands gewinnen nämlich gegen Schlusslicht Schaffhausen mit 1:0. Cortelezzi gelingt nach einer halben Stunde der entscheidende Treffer.