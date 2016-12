Sechster Sieg in Serie Der FCZ schiesst auch Wil ab

Das Spiel:

Zürich hat im Letzigrund die Oberhand. Wil hält zwar ordentlich mit, ist vor dem Tor aber zu ungefährlich. Torhüter Deana ist es zu verdanken, dass die Wiler bis zur 60. Minute im Spiel bleiben. Dann ist es aber Sadiku, der den Tabellenleader aus Zürich per Penalty in Führung bringt. Den Schlusspunkt setzt Cavusevic in der 88. Minute. Es ist der sechste Sieg der Zürcher in Serie.

Die Tore:

60. Minute, 1:0: Wil-Mittelfeldspieler Franco Mlinar bringt Winter im Strafraum zu Fall. Den anschliessenden Penalty versenkt Sadiku ohne Probleme zur Führung.

88. Minute, 2:0: Dzengis Cavusevic verwertet eine Vorlage von Marco Schönbächler zum 2:0. Der Slowene lässt Ajeti mit einer Täuschung aussteigen und schiebt den Ball dann an Deana vorbei ins Tor.

Der Beste: Deana (Wil): Der Torhüter sorgt dafür, dass Wil lange in der Partie bleibt.

Der Schlechteste: Mlinar (Wil). Verursacht den Penalty, der Zürich den Weg zum Sieg ebnet.

Statistik: Der FCZ bleibt mit 45 Punkten unangefochtener Leader der Challenge League. Übrigens: Im anderen Samstagabend-Spiel trennen sich Winterthur und Servette 1:1.

So gehts weiter: Der FCZ muss am übernächsten Montag auswärts gegen den FC Winterthur ran (19.45 Uhr), Wil empfängt am Samstag zuhause Xamax (17.45 Uhr). (ome)