2:0 gegen Schaffhausen :  FCZ-Verfolger Xamax ist zuhause nicht zu bezwingen!

Neuchâtel Xamax bleibt Leader Zürich auf den Fersen. Die Romands gewinnen das Spitzenspiel gegen Schaffhausen mit 2:0. Für den richtungsweisenden Treffer sorgt Samir Ramizi nach einer Stunde. Qela trifft in der Nachspielzeit zum Endresultat.

In der heimischen Maladière ist Xamax damit weiterhin eine Macht! In den letzten 18 Heimspielen gabs 14 Siege und vier Unentschieden. Wahnsinn!

Aber: Auch der FC Aarau bleibt an der Spitze dran. Die Rüebliländer enttäuschen zwar gegen Le Mont über weite Strecken, trotzdem reichts am Schluss zu drei Punkten. Josipovic bringt den FCA vom Elfmeterpunkt in Führung, nach einer guten Stunde sorgt Zambrella aber für den Ausgleich.

Erst in den Schlussminuten wirds hektisch: Erst fliegt Krasniqi mit Gelb-rot vom Platz (79.), dann hämmert Tréand das Leader zum 2:1 in die Maschen. (rmi)