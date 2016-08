CC will ihn ins Wallis locken :  Was ist am Balo-Flirt mit Sion dran?

Seit Mitte Juli, als Liverpool-Coach Jürgen Klopp klipp und klar sagte, dass er Mario Balotelli (26) nicht in seinem Kader ­haben will, ist ein skurriler Basar um den Exzentriker aus ­Palermo ausgebrochen. Wie wild werden da Klubnamen herumgereicht, beginnend bei ManUtd über Everton, die Wolverhampton Wanderers (!), Sampdoria, Chievo, Bolo­gna, Sassuolo, Napoli, Ajax, ­Besiktas bis Nantes und Nizza. Und: Sion!

Dass ein Exzentriker wie CC Gefallen an einem Spezi wie ­Super-Mario findet, erstaunt nicht wirklich. Doch ist es auch realistisch, dass der italienische EM-Held von 2012 einst seine Luxus-Karossen vor dem biederen Drei-Stern-Hotel des ­Sion-Präsidenten parkiert? Immerhin verdient der Mann noch eine Saison lang rund sechs Millionen Franken bei den Reds.

Zeit für Aufklärung. 2011 oder 2012, so genau weiss das CC nicht mehr, begegnet er ­Balotelli in den Ferien in Sar­dinien im Luxus-Resort Forte Village, in welchem immer wieder italienische Nati-Spieler absteigen. «Wir spielten da Fussball. Balotelli war im einen Team. Ich stand im anderen im Tor. Er konnte mir keine reinhauen und fragte mich nach dem Match, bei welchem Ligue-1-Klub ich spiele. Echt! Dabei war ich schon weit über fünfzig … Auch mein Sohn Barth war mit von der Partie. So lernten wir ihn kennen.»

Daran erinnerte sich CC, als er die verrückte Idee hatte, zu versuchen, Super-Mario ins Wallis zu locken. «Ich fragte ­Liverpool hochoffiziell an, ob ich mit dem Spieler verhandeln dürfe. Die Reds gaben mir das Einverständnis. Und so rief ich Mino Raiola an.»

Raiola ist der Agent von Balotelli (und auch von Pogba und Ibrahimovic) und eine ebenso schillernde ­Figur wie sein Mandant.

CC: «Wir versuchen Raiola zu überzeugen, dass Sion eine Top-Destination für Balotelli wäre, um seine Karriere frisch zu lancieren. Hier wird man demütig, erdverbunden. Genau das, was Balotelli braucht.»

Balotelli hat dieser Tage verhandelt. Aber nicht mit CC, sondern mit Nizza, dem mit zwei Siegen sensationell in die neue Saison gestarteten neuen Klub von Lucien Favre.

CC beunruhigt das nicht. Im Gegenteil! «Ich kenne Favre sehr gut und weiss genau, dass er Balotelli niemals nehmen wird. Also vergeht weitere Zeit. Und plötzlich wirds eng um das Ende des Transferfensters am 31. August. Ich bin dann bereit.»

Und wie will er Balo finanzieren? «Kaufen können wir ihn nicht. Es kommt nur eine Ausleihe in Frage. Zuerst muss ich aber mal mit dem Typen ­reden, um zu spüren, wie er tickt. Die Frage der Finanzierung kann ich mit Liverpool dann schon irgendwie regeln.»