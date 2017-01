BLICK-Kolumnist Kubi teilte mit Maradona die Kabine :  «Mit Diego ist es magisch!»

Saison 1990/91. Die letzte von Diego bei Napoli. Kubi steht in seiner zweiten bei Bologna. «Eine Stunde lang sah man ihn nicht. Dann macht er innert einer Viertelstunde zwei Tore aus dem Nichts. Wir verloren 1:3», erinnert sich Kubi. Und seine Erinnerung an Maradona? «Neben dem Sportlichen weiss ich nur noch, dass er über die Journalisten herzog…»

25 Jahre später. Maradona kickt am Fifa-Promi-Turnier auf dem Zürichberg. Und erinnert sich an den Schweizer. Kubi ist erstaunt. Wie auch über die Tatsache, dass Maradona überhaupt nach Zürich kam.

Wie hat der Schweizer den Superstar erlebt? «Diego hat ein Riesen-Charisma. Dieses nimmt eine Garderobe sogleich ein. Selbst dann, wenn er nichts sagt. Es ist magisch mit ihm!»

Der zweitbeste Torjäger unserer Nati-Geschichte erlebt nun das, was ihm viele ehemalige Mitspieler des Argentiniers verraten haben: Nämlich, dass Maradona Spass und Freude verbreite. «Es ist so. Er scherzt dauernd und ist enorm demütig. Er lässt Dich seine Wichtigkeit für diesen Sport zu keiner Sekunde spüren. So flachster er auch: ‘Stellt Euch bloss nicht gegen mich! Sonst erlebt Ihr, was es heisst, Maradona im Weg zu stehen!’»

Im Promi-Turnier mit Siebnerteams war dann die Mannschaft von Maradona kein wirkliches Hindernis für jene von Kubi, in der auch Carles Puyol, Pablo Aimar oder Dwight Yorke kickten.

Die räumten alles aus dem Weg, gewannen das Turnier souverän. Kubi: «Diego schlägt sich mit Knieproblemen herum, hat Mühe beim Drehen und Rennen. Aber insgesamt wirkt er fit und gesund. Auch im Gesicht. Und das ist viel wichtiger.»