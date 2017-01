Betreuer erinnert sich an Ex-YB-Publikumsliebling Gohouri (✝)

Am 31. Dezember 2015 fischt die Düsseldorfer Polizei einen 34-jährigen Mann aus dem Rhein. Es ist Steve Gohouri. Natispieler der Elfenbeinküste. Die Polizei schliesst Fremdverschulden aus. Ertrunken heisst die Todesursache. Unfall? Selbstmord? Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht.

Die Beerdigung in Abidjan wird live im TV übertragen. Gohouris Tod bewegt. In Deutschland, England, Frankreich. In der Schweiz. Und in Liechtenstein. Dort startet er im Jahr 2003 seine Karriere. Und schon im Ländle fällt auf: Gohouri ist zwar Fussballprofi, benimmt sich aber nicht wie einer.

«Liebenswert, aber auch leichtgläubig»

«Er hat nie Geld auf die Seite gelegt. Es ging für Ausgang und Kleider drauf», sagt sein ehemaliger Betreuer Heiner Ganz, der damalige Geschäftsführer des FC Vaduz. Trotzdem ist der kräftige Ivorer viel zu gut für die Challenge League. Er wechselt im 2005 zu YB, wird Publikumsliebling.

Auch in Bern steht Ganz mit Gohouri im Kontakt, kümmert sich um seine Rechnungen. «Das konnte Steve nicht. Er lebte nur im Hier und Jetzt, genoss das Leben in vollen Zügen.» Je mehr Gohouri verdient, je mehr gibt er aus. Mehr Kleider, grössere Autos. Spielt er nicht Fussball, wird gefeiert. «Der Ausgang war ihm sehr wichtig», sagt Ganz. Gohouri ist nun ein Star, hat viele Freunde, viele Berater. Ganz: «Er war liebenswert, fröhlich und gesellig. Aber auch leichtgläubig.»

«Waren Kleider schmutzig, kaufte er neue»

2007 geht Gohouri zu Gladbach. Eines seiner vielen geleasten Autos vergisst er in einem Berner Parkhaus. In seiner Wohnung türmen sich Kleider bis unter die Decke. «Steve hat nie gewaschen», sagt Ganz, «waren die Kleider schmutzig, kaufte er neue.» Gohouris Klamotten werden später an YB-Nachwuchsspieler verteilt.

Auch in Gladbach lieben ihn die Fans. Und er liebt den Ausgang. Gohouri stolpert über eine Disco-Affäre, wird im Sommer 2009 aus dem Kader verbannt. Dieselben Schlagzeilen auch später bei Wigan in der Premier League. Da, wo er von seiner fussballerischen Klasse eigentlich heute noch spielen müsste.

In der falschen Episode

Doch Gohouris Klubs werden kleiner und kleiner. Anfang Dezember 2015 unterschreibt er beim TSV Steinbach in der deutschen Regionalliga. Sein letzter Verein. Am letzten Tag des Jahres wird er aus dem Rhein gezogen. «Die Zeit» widmet ihm kürzlich einen Artikel.

Da steht: «Von Gohouri bleibt der Eindruck, er sei in die falsche Epoche hineingeboren worden. 30 Jahre vorher war es normal, dass Spieler feierten, tranken, (...) Heute hat die Generation Götze übernommen. Brav, leistungsorientiert, im Vereinsinternat geschliffen. In so einem Umfeld fällt einer wie Gohouri auf – und raus.»