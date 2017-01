Bei Schaffhausen-Debüt der Yakins gibts ein 4:3 :  Murat findets bei YB trotz Eiseskälte «erfrischend»

Achtung, fertig, los! 1:0 nach 13 Minuten. 3:0 nach 25. «Das war ein sehr erfrischender Auftritt, gleich von Beginn weg», resümiert Murat Yakin den Kältetest im Kunstrasen-Kühlschrank.

«Die erste Halbzeit war fürchterlich», nahm YB-Coach Adi Hütter seinerseits kein Blatt vor den Mund. «Doch vielleicht war das der Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt...»

Und im Übrigen werde sich ohnehin niemand mehr an dieses Resultat erinnern, wenn man am 5. Februar Sion zum Rückrundenstart empfängt. Wo er recht hat, hat er recht.

YB gleicht in der zweiten Halbzeit dank Frey und Gerndt aus – mit zwei Assistst von Taulan Seferi, der nach fast zwei Jahren Verletzungsabsenz erstmals wieder in der ersten Mannschaft ran darf. Doch in der letzten Minute bucht Del Toro den Siegtreffer für die Munotstädter.

Gelungener Einstand also für die Yakins, deren grösster Fan natürlich in Bern auch zugegen ist: Mama Emine.

Weitere Testspiele:

Der FC Basel schlägt Le Mont auf Kunstrasen knapp mit 2:1. Sporar und Manzambi treffen für Rot-Blau.

Sion muss sich derweil im Trainingslager in La Manga dem VfL Wolfsburg mit 1:2 geschlagen geben. Danach gibts ein 0:0 gegen Erzgebirge Aue.