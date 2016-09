Basel-Goalie Thomas Vaclik verrät :  «Ich wurde am Herzen operiert»

Herzrhythmusstörungen. Ein Wort, das selbst hartgesottenen Typen die Nackenhaare aufstellt. Das war auch bei FCB-Goalie Tomas Vaclik nicht anders. «Ein Schock» sei es gewesen, als er davon erfahren habe. «Viele waren im ersten Moment sehr beunruhigt, auch meine Eltern.» Damals vor fünf Jahren, als er kurz vor einem Transfer zum holländischen Erstligisten De Graafschap steht. Statt nach Holland muss Vaclik ins Spital zur Herz-OP. Ein Routine-Eingriff. «Ich ging morgens hin und konnte abends wieder nach Hause.» Er habe seither nie mehr Probleme gehabt, viele Leute hätten damit zu kämpfen. Trotzdem platzt der Deal mit den Holländern aus «gesundheitlichen Gründen», zu riskant sei ein Transfer des Goalies, Herzrhythmusstörungen können im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen.

Vaclik bleibt in Tschechien – und bei De Graafschap beissen sie sich wohl noch heute ins Knie, denn aus dem 27-Jährigen ist in den letzten Jahren ein internationaler Top-Goalie geworden. In der tschechischen Nati ersetzt er keinen Geringeren als Legende Petr Cech – und beim FCB ist er seit Sommer 2014 ein unersetzbarer Leistungsträger. 88 Spiele hat Vaclik bisher in Rotblau absolviert, nur 93 Mal musste er hinter sich greifen. Und De Graafschap? Die steigen noch in der selben Saison, als man mit einer Vaclik-Verpflichtung liebäugelte, in die zweite Liga ab.

«Vielleicht musste es damals so kommen», sagt Vaclik heute. «Vielleicht war es ein Zeichen von oben.» Wäre er damals nach Holland gegangen, er würde heute vielleicht nicht in Basel sein. Würde morgen vielleicht nicht in der Champions League gegen Ludogorets spielen. Als «wichtigstes Spiel der Gruppenphase» bezeichnet Vaclik das Heimspiel gegen den bulgarischen Meister. «Wollen wir europäisch überwintern, müssen wir gewinnen.» Ein Selbstläufer werde es nicht, Ludogorets habe in der Qualifikation den tschechischen Meister Viktoria Pilsen eliminiert. «Ich habe beide Spiele gesehen, vor allem zu Hause war Ludogorets sehr stark. Das wird schwer.»

Aber wohl nicht halb so schwer wie damals, als er von seinen Herzproblemen erfuhr.