Wo wird 2017 getestet? :  «Eines Tages werden sie sich umbringen!»

Barcelona oder Bahrain? Das ist längst eine Glaubensfrage geworden. Und der grosse Sieger heisst Bernie Ecclestone (wird am 28. Oktober 86 Jahre alt). «Ohne Diktatur läuft gar nichts», sagte er schon im letzten Jahrtausend. «Wenn ich einmal nicht mehr da bin, werden sie sich im Fahrerlager bald umbringen!»

Bernies überspitzte Prognose ist jetzt bereits in einem lächerlichen Fall eingetreten. Ohne strenge Führung – und das wäre in diesem Fall der Weltverband FIA – spinnen die Teams tagelang rum, jagen sich von einer Sitzung in die andere. Drohen, fluchen!

Nun, Reifensolist Pirelli, der am Ende die Verantwortung trägt, will mit Ferrari und Mercedes (Wortführer Niki Lauda) an den Golf nach Bahrain. Red Bull will in Europa, also in Barcelona bleiben, hat noch Williams, Toro Rosso und Sauber auf seiner Seite. «Wenn uns Mercedes die 750 000 Euro Mehrkosten zahlt, kommen wir auch nach Bahrain», gibt Red Bull-Motorsportdirektor Dr. Helmut Marko offen zu.

Es geht also ums Geld und nicht um bessere Bedingungen für das Testen der neuen, viel breiteren Gummis. Gestern hat man sich wenigstens mal darauf geeinigt, dass die Tests nicht aufgesplittet werden. Also entweder Bahrain oder Barcelona. Was für ein Erfolg in diesem lächerlichen Theaterstück ohne Regisseur.