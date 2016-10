Wird Rosberg heute Weltmeister? Hinter dem Mercedes-Duo lauert der böse Bube

Die Ausgangslage vor dem GP Mexiko (20 Uhr MEZ, TV live), übrigens am Tag der Toten, ist klar: Kommt Hamilton heute vor über 130 000 Fans unter die ersten neun Fahrer, ist die Titelentscheidung auf Brasilien (13. November) oder auf Abu Dhabi (27. November) vertagt.

Doch Hamilton («jetzt bin richtig heiss») will natürlich mehr. Er will den 51. GP-Sieg, der ihn auf die gleiche Stufe mit dem vierfachen Champion Alain Prost bringen würde. Auf Platz zwei hinter der Legende Schumi (91)...

Bei Mercedes fleht Niki Lauda: «Nur kein Technik-Defekt! Wir leiden jetzt noch unter dem Motorknall von Lewis in Malaysia!»

Die Explosion vom 2. Oktober dürfte die WM entschieden haben. Ausser es erwischt auch mal Rosberg mit 26 Punkten Vorsprung: «Ich bin froh, dass ich in letzter Sekunde noch in die erste Startreihe kam.» Zwei Silberpfeile ganz vorne – zum 42. Mal seit dem Turbo-Comeback 2014. Ein Wahnsinn.

Aber dahinter lauert schon der böse Bube, Max Verstappen (19) im Red Bull: «Mich kümmert nicht, was die zwei vor mir machen. Ich werde sie beim Start sofort attackieren.» Und spätestens nach Suzuka weiss es auch Hamilton: Max, der sich für den heutigen Feiertag schon mal eine Toten-Maske anfertigen liess, macht keine Kompromisse. Alles oder nichts. Ein Motto, das sich weder Nico noch Lewis heute auf den Helm schreiben dürfen.

Am Freitag Tagessieger, gestern der grosse Verlierer: Vettel (7. Startplatz). Diesmal fluchte Hamilton über den blockierenden Ferrari-Star – am Freitag tobte Vettel deswegen über Alonso: «Idiot». Der Spanier nahm es gelassen: «Sebastian erlebt schwierige Zeiten bei Ferrari. Da muss doch der Frust raus!» Und wieder war Räikkönen (6.) schneller. Der Finne wetterte trotzdem am Funk: «Keine Leistung!» Die Boxencrew: «Wir haben Motorprobleme!» Das wird wohl wieder nix mit den Siegesglocken in Maranello.

Die Überraschungen: Hülkenbergs 5. Startplatz. Und erstmals brachten Manor und Sauber ein Auto gemeinsam in den zweiten Quali-Teil. Heute starten Ericsson und Wehrlein nebeneinander aus der achten Reihe! Der Deutsche: «Wir müssen Sauber nur noch drei Rennen in Schach halten. Dann gehört der 10. WM-Platz uns!»