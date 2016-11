Vor dem Saison-Final in Abu Dhabi :  Handschlag-Zoff zwischen Rosberg und Hamilton

Einer wird am Sonntag hier in der Wüste Weltmeister: Rosberg, der Favorit oder Hamilton, der Aussenseiter! Brav sassen sie gestern 20 Minuten nebeneinander.

Kein Hass, keine knisternde Spannung, eine reine Pflichtaufgabe für beide, die sich vor dem Treffen nicht einmal die Hand gaben – obwohl sie die FIA dazu aufforderte: «Bitte aufstehen für die Fotografen!»

Da hatten sich die zwei schnellsten Klosterschüler, die nur ihre gemeinsame Jugendzeit mit vielen Streichen und Pizza-Partys lobten, nichts mehr zu sagen.

Hoffentlich ist da am Sonntag ab 14 Uhr MEZ (TV live) auf den 55 Runden mehr los. Wie beim entscheidenden Finale 2014, als es das einzige Mal in der Formel 1 doppelte Punkte gab. Die würden jetzt Hamilton mit einem Sieg (50 Zähler) sicher wieder zum Champion machen.

Und Rosberg? Der wurde damals immer langsamer, hatte Antriebsprobleme und rollte als 14. ins Ziel. Dieses Jahr hatte der Deutsche nicht einen technischen Ausfall. «Was für eine grossartige Zuverlässigkeit von Nico», sagte Hamilton – und spielte dabei auf seinen Motorschaden in Malaysia an. Mit 23 Sekunden Vorsprung…

Rosberg nannte Singapur sein bestes Rennen, für Hamilton war es Monaco. Sonst nur Banalitäten. Und Hamilton zückte wieder einmal dauernd sein Handy, um seine Followers weltweit zu versorgen!

Die einzige Aufregung des Tages: Bernie Ecclestone strich für 2017 den GP von Deutschland in Hockenheim. Der Brite hatte diesen Schritt am letzten Sonntag im exklusiven Sobli-Interview angekündigt: «Wir sind nicht mehr bereit, Hockenheim zu subventionieren!» Nun, eigentlich wäre der Nürburgring drangewesen, doch der neue Besitzer hat das Geld nicht. Hockenheim will dann wieder 2018 antreten.