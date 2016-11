Und Mad Max sorgt für Emotionen! :  Podest-Räuber Vettel

Die Formel 1 lebt. Und vor allem ein junger Man ist dafür verantwortlich: Max Verstappen (19). Der fliegende Holländer, durch seine oft respektlose Fahrweise natürlich in die Kritik gekommen, belebt die Rennen. Und drei Fahrer, die oft im gleichen Stil wie der Red Bull-Pilot unterwegs waren, würden ihm sicher Applaus spenden: Gilles Villeneuve, Ayrton Senna und Michael Schumacher.



Klar, dass die Champions jetzt mit Mad Max grosse Probleme bekommen. Wie der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel (29). In Mexiko wurde der Ferrari-Star – wie bereits in Hockenheim 2012 – zum Podest-Räuber! Vor einer Woche wurde er als Vierter noch schnell aufs Podest geholt (für den wegen ihm bestraften Verstappen). Später musste Vettel den Pokal wieder zurückgeben. Sein Spurwechsel Foul in der Bremszone an Red Bull-Fahrer Ricciardo warf ihn gleich auf Platz 5 zurück.



Wie 2012 in Hockenheim. Damals verlor Vettel nach dem Podest-Jubel über Platz zwei später den Pokal – 20 Sekunden-Strafe! Er hatte im Red Bull in der vorletzten Runde Jenson Button (McLaren) in der Haarnadelkurve aussen überholt und war dabei neben die Strecke gefahren, ohne den Platz zurückzugeben. Genau was Vettel ja in Mexiko vor einer Woche von Verstappen gefordert hatte ... Vor vier Jahren profitierte übrigens auch Sauber-Pilot Kamui Kobayashi von Vettel (5.) und rutschte auf Platz 4 vor. Der Sieger: Fernando Alonso im Ferrari. Danach hat der Spanier, für viele immer noch einer der besten GP-Fahrer, nur noch zweimal gewonnen.



Wer wird Weltmeister? Die Chancen stehen jetzt noch bei rund 80 Prozent für Rosberg. Die geilste Rechnung: Wenn Hamilton am nächsten Sonntag in Brasilien gewinnt und Rosberg nicht aufs Podest kommt (oder sogar ausscheidet!), ist der Sieger vom Final in Abu Dhabi Champion! Wenn er dort natürlich einen Mercedes fährt.



in Brasilien stand Hamilton übrigens in neun São Paulo-Auftritten noch nie auf dem Podest! Dafür wurde er dort 2008 mit einem 5. Platz (den er drei Kurven vor dem Ziel eroberte) Weltmeister vor Massa (Ferrari) – 98:97