Sebastian Vettel: Zoff mit Ferrari-Teamchef Arrivabene?

Auch seine vier Nuller 2016 holte sich der Ferrari-Pilot alle auf S-Strecken.

=> Sakhir (Bahrain): Motorschaden vor dem Start.

=> Sotschi (Russland): Zweimal wird er von Kvyat – damals noch im Red Bull – abgeschossen!

=> Spielberg (Österreich): Reifenplatzer auf der Zielgeraden!

=> Sepang (Malaysia): Vettel ist beim Start zu schnell, kracht voll ins Mercedes-Heck von Rosberg. Das Rad ist weggeknickt und es gibt drei Strafplätze für Suzuka.

Und die anderen Pisten mit S? In Shanghai wird er zwar Zweiter, kollidiert aber mit Räikkönen. In Silverstone geht es hinter dem Safety Car los, Vettel wird nur Neunter. In Singapur muss er aus der letzten Reihe starten: kaputter Umlenkhebel an der Hinterradaufhängung im ersten Teil der Qualifikation. Der vierfache Weltmeister holt als Fünfter noch zehn Punkte.

«Ja, wir haben dieses Jahr sicher mehr erwartet. Aber wir kommen aus dieser Krise heraus, weil sehr vieles positiv ist», wiederholt Vettel fast bei jedem Rennen.

Doch der Druck nach 22 Anläufen ohne Sieg wird bei Ferrari, dem Haus der 1000 Lügen und Wahrheiten, immer grösser. Präsident Sergio Marchionne verlangt Siege, er braucht diese. Sonst fällt die rote Aktie an der Börse von New York.

Teamchef Maurizio Arrivabene (59) steht an der Strecke im Fokus. Und hat jetzt ein Problem. Während einer Italo-Medienrunde sagte er in Suzuka: «Jeder muss sich seinen Platz und Lohn im Team verdienen.» Und schon interpretierte man dies weltweit als Attacke auf Vettel aus.

Arrivabene merkte schnell, dass er damit eine «Bombe» gelegt hatte und versuchte einen Rückzieher: «Wir sollten Sebastian einfach wieder mal an seine Hauptaufgabe erinnern – das Fahren. Momentan versucht er sich fast den ganzen Tag überall einzubringen. Wir sind aber sehr stolz auf ihn.»

Das ist der rote Teufelskreis. Arrivabene braucht Erfolg um zu überleben. Vettel, der pro Rennen fast 1,5 Millionen Franken verdient, muss seinen hohen Anspruch und den Ehrgeiz reduzieren. Sonst geht seine Lockerheit verloren. Auch auf der Strecke!