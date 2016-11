Formel 1: Nico Rosberg ist Weltmeister

Der Mann der Stunde heisst zwar weiter Lewis Hamilton (31), aber seine zwölf Punkte Rückstand sind unter normalen Umständen eine zu grosse Hypothek. Trotz seiner vierten Pole-Position in Serie, trotz seinen drei Siegen in Folge.

Was bringt das Finale in der Wüste? Wird es eine 305 Kilometer lange Triumphfahrt des Deutschen, der bei seinem 27. Start in Serie aus der ersten Reihe (!) ja nur aufs Podest kommen muss? Oder mischen sich da plötzlich König Zufall, Regisseur Hitchcock oder sogar die Defekthexe (wie bei Hamilton in Malaysia) in die letzten 100 Minuten der längsten Saison?

Die Fans haben ihre Sympathien natürlich längst verteilt. Mercedes bleibt neutral: «Egal, wer es schafft – er ist ein würdiger Champion!»

Für Rosberg liegt der erste WM-Titel nach 206 Rennen bereit. Schon mit sechs Jahren konnte er auf Ibiza auf der eigenen Kartbahn trainieren! Später flog ihn Keke oft mit den Privatjet zu den Rennen, während Hamilton (wie einst Schumi) dort die Reifen der Gegner aus dem Abfalleimer einsammelte.

Hier der Golden Boy, dort der sich hart nach oben kämpfende Lewis. Der Brite hat dies oft zur Sprache gebracht, wenn er Nico wieder mal ärgern wollte.

Die Psycho-Spielchen sind vorbei, jeder geht seinen Weg. Ohne Hass, aber auch mit wenig Respekt.

Während Vater Keke seinen Titel auf Williams noch für Finnland holte, wechselte der in Wiesbaden geborene Nico nach seiner Formel-3-Zeit die Nationalität, wurde Deutscher. «Um leichter Sponsoren zu bekommen!»

Vor 20 Jahren habe ich ihn erstmals getroffen. Mit Papa Keke hinter dem Drahtzaun im Monaco-Fahrerlager. «Roger, das ist mein Sohn Nico. Er will mal in die Formel 1. Hast du nicht einen Ausweis, dass er sich das ganze mal aus der Nähe ansehen kann?» So kam der Knirps erstmals ins Heiligtum des GP-Zirkus. Jetzt ist er längst ein Hauptdarsteller. Mit 30 Pole-Positionen, 23 Siegen und 56 Podestplätzen.

Die Titel-Rechnung