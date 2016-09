F1-Training in Monza: Mercedes-Duo fliegt davon – Saubers Geduldprobe

Die Formel 1 nimmt also hier an drei Tagen vor gut gefüllten Tribünen Abschied aus Europa. Dann gehts noch über Singapur, Malaysia, Japan, Amerika, Mexiko und Brasilien zum Finale Ende November in Abu Dhabi. Weil der Transfermarkt bei sieben Teams noch offen ist, wollen sich viele Fahrer in Monza ins Schaufenster stellen. Vor allem der zweite Sitz neben Bottas bei Williams-Mercedes ist beliebt.

Applaus für Rücktrittsrede

Felipe Massa (35) hat ja seinen Rücktritt auf Ende Saison angekündigt. Bei der Pressekonferenz bekam der beliebte Brasilianer einen minutenlangen Applaus der Medienleute! Massa: «Ich bin echt gerührt. Das habe ich nie erwartet.»

Der frühere Sauber- und Ferrari-Pilot stand übrigens 2015 hier in Monza als Dritter zum letzten Mal auf dem Podest! Massa: «Da kommt hoffentlich noch ein Podest-Auftritt dazu». Es wäre der 42. des Fast-Weltmeisters von 2008.

Der erste Ärger nach dem “Rücktritt” hatte Massa schon nach seiner ersten Trainingsrunde auf dem 5,7 km langen Kurs mit elf Kurven: Turboprobleme! Er verlor eine Stunde seiner restlichen Formel-1-Zeit…

Schneller als die Pole 2015

Das erste Training wurde gleich vom Start weg bei 27 Grad zu einer Angelegenheit von Mercedes. Rosberg und Hamilton brauchten keine 50 Minuten, um die Pole-Zeit von Hamilton vor einem Jahr (1:23,307) klar zu unterbieten. Ja, die silbernen Turbo-Ungeheuer mit über 900 PS sind unterwegs.

Sauber will reine Weste

Bei Sauber geht der Aufräumungsprozess weiter. Es werden offenbar die letzten Schuldenlasten aus dem Keller weggeräumt. Die Schweizer Investorengruppe mit dem schwedischen Tetra Pak-Konzern im Rücken macht also reinen Tisch.

Und an der Ingenieur-Front hat man jetzt den früheren Ferrari- und Renault- Arodynamiker Nicolas Hennler ins Boot geholt. Aber eben: Die Büros füllen sich wieder, aber das garantiert natürlich noch keinen schnellen Erfolg. Wie BLICK schon mehrmals schrieb: Die Fans müssen Geduld haben. Der C36 von 2017 soll der erste Schritt Richtung Mittelfeld werden.

Zwei Sauber-Punkte 2015…

Jetzt hat Sauber-CEO Monisha Kaltenborn (44) nur noch einen Wunsch: «Wir müssen dieses Jahr noch punkten. Das ist das wichtigste Ziel.» Ja, noch liegt Manor-Mercedes seit Spielberg (10. Wehrlein) gegen Sauber im Kampf um WM-Position 10 mit 1:0 vorne. Finanziell bekommt der Letzte ja aus dem grossen Geldkuchen gerade mal zehn Millionen Dollar als Trostpreis. Platz zehn dagegen garantiert über 40 Milllionen Dollar!

Im Training lief bei den Hinwilern natürlich noch nicht viel: 15: Marcus Ericson, 19. Felipe Nasr. Nun, das Schweizer Team würde für das Monza-Resultat 2015 sofort unterschreiben: 9. Ericsson – im Red Bull-Sandwich von Ricciardo und Kvyat…

Wer ärgert Mercedes?

Hinter Mercedes tummeln sich die vier Jäger-Teams von Ferrari: Force India-Mercedes, Red Bull-Tag Heuer und Williams-Mercedes. Vor allem der zwölfte Platz des Mexikaners Alfonso Celis junior (fuhr die ersten 90 Minuten für Hülkenberg) zeigt, wie stark die Inder sind. Bereits in Spa gabs die Plätze vier und fünf! Celis (19) hat für acht Freitags-Einsätze weit über zehn Millionen Dollar hinlegen müssen.

McLaren auf Podestkurs?

Weiter im Aufwind ist neben Haas-Ferrari (6. Grosjean, 10. Gutiérrez) auch McLaren-Honda mit den Ex-Weltmeister Alonso und Button. Mit etwas Glück reicht es den Japanern im zweiten Jahr zusogar noch zum ersten Podestplatz. 2015 gab es hier die Plätze 14 und 18…

Mit dem «Heligenschein» (Halo) mussten diesmal Verstappen, Button und Pérez fahren. Der umstrittene, von den meisten Fans als Fremdkörper abgestempelte Titan-Kopfschutz kommt aber frühestens 2018.