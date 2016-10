Überfall Mexiko: Polizei-Schutz für Nico Rosberg und Lewis Hamilton!

Am Sonntag (live auf BLICK ab 20 Uhr) könnte Nico Rosberg (31) beim GP Mexiko seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 feiern. 26 Punkte Vorsprung hat Rosberg vor Teamkollege Lewis Hamilton (31).

In den Tagen zuvor allerdings kommen beim Mercedes-Team plötzlich Sicherheits-Ängste auf!

Wie die englische «Sun» nämlich am Samstag berichtet, ist am Mittwoch ein Team-Mitglied des Deutschen und des Briten in Mexiko-Stadt auf der Strasse überfallen worden.

Was ist passiert? Der nicht namentlich genannte Mercedes-Mitarbeiter gerät in einem chauffierten Auto in einen Stau, als er vom Flughafen Richtung Stadtzentrum fährt.

Plötzlich hat er eine Pistole am Kopf! Der Räuber erbeutet dabei das Portemonnaie und die Uhr des Mercedes-Manns und macht sich sofort aus dem Staub. Der Mitarbeiter soll laut Mercedes «aufgewühlt», aber unverletzt davongekommen sein.

Sofort wird bei Mercedes reagiert, die Sicherheit massiv erhöht. Das komplette Team wird nun immer in einem Auto-Konvoi von der Strecke zurück ins Hotel gebracht. Der Konvoi steht zusätzlich unter Polizei-Schutz und wird von mexikanischen Polizei-Fahrzeugen begleitet.

Den beiden Mercedes-Stars werden zudem Bodyguards angeboten, wie «Bild.de» schreibt. Rosberg seinerseits habe das Angebot angenommen und sei in Mexiko nun nur mit Leibwächtern unterwegs.

Ein Team-Sprecher der Silberpfeile: «Wir arbeiten daran, die Risiken, die es bei manchen Rennen gibt, zu minimieren.» (wst)