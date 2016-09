GP Singapur: Erste freies Training in Singapur – Rosberg crashte

Kaum war die GP-Meute auf dem 5,065 km langen Kurs mit 23 oft teuflischen Kurven unterwegs, blieb Jenson Button (36) im McLaren-Honda stehen. Der Brite, auf seiner Abschieds-Tour bis Abu Dhabi, musste sich bei 32 Grad an die Boxen zurückschieben lassen: Defekt in der Benzinversorgung.

Nach 23 Minuten der nächste Zwischenfall, als Sauber-Pilot Marcus Ericsson in Kurve 2 von der Strecke rutschte, aber sein Auto vor einem Knall in die Reifenstapel retten konnte. Nur noch einmal waren die Stars beim Aufgalopp zum 15. WM-Lauf nicht als kultivierte Strassenfahrer unterwegs.

Denn 13 Minuten vor dem Ende verlor Rosberg in Kurve 18 den Silberpfeil aus der Kontrolle und knallte voll in die Bande, die mit Wassertanks geschützt sind. Doch der Deutsche schaltete für einmal den Rückwärtsgang ein und konnte an die Boxen zurückrollen.

Leidet Mercedes wieder?

Schon nach 40 Minuten war klar, dass die Formel 1 hier an der Spitze wieder einmal näher zusammenrücken wird. Vor einem Jahr hatten die beiden Mercedes von Rosberg und Hamilton (Start aus der dritten Reihe!) 1,8 Sekunden auf Pole-Mann Vettel im Ferrari verloren. Der Mann aus Ellighausen TG gewann dann auch das Rennen vor Ricciardo (Red Bull) und Räikkönen im zweiten Ferrari. Seither warten die Roten auf einen Erfolg – also seit 20 WM-Läufen!

«So schlecht wie vor einem Jahr werden wir nie mehr aussehen», glaubt WM-Leader Hamilton. Er führt in der WM mit zwei Punkten vor Rosberg (250:248). In den letzten sieben Übersee-Rennen kann bei den Silberpfeilen ein Punkte-Nuller im Titel-Duell schon «tödlich» sein.

Zocken mit Gummi-Auswahl

Beim Strassen-Rodeo werden die Reifen die grosse Rolle spielen. Die Formel 1 ist wie in Monte Carlo mit den drei weichsten Gummi-Mischungen unterwegs: weich (gelb), superweich (rot) und ultra-weich (violett).

Interessant, dass beide Ferrari und beide Haas-Ferrari sowie der Sauber von Ericsson von den 13 auszuwählenden Mischungen gleich neunmal ultra-soft bestellt haben! Und neun Piloten haben auf ihrer Einkaufsliste nur einmal Gelb, also weich, angekreuzt. Rosberg dagegen vertraut auf viermal Gelb (wie beide Force India-Mercedes), Hamilton bestellte dreimal die weiche Mischung. Irgendwer verzockt sich da bis zum Rennende nach 61 anstrengenden Runden. Aber wer?

Die andere Reihenfolge

Nach 90 Minuten sah man die drei gleichen Teams wie immer auf den vordersten Plätzen – nur die Rangliste sieht anders aus: Verstappen vor Red Bull-Teamkollege Ricciardo. Dann Ferrari-Vettel vor den beiden Mercedes. Der zweite Ferrari mit Räikkönen fand sich als Siebter im Toro-Rosso-Sandwich von Sainz (6.) und Kvyat (8.)

Sauber muss warten…

Die beiden Sauber turnten, wie seit Monaten, in den hinteren Region herum. Nasr verlor als 15. fast 3,8 Sekunden auf Verstappen. Und Ericsson (20.) drehte wie Nasr 16 Runden, büsste jedoch 5,5 Sekunden ein. Das ist natürlich nicht die Realität, da ja beide Sauber-Piloten meist eng zusammen liegen. Wie gut die neuen Teile aus Hinwil wirklich sind, muss spätestens die Qualifikation am Samstag um 15 Uhr (MEZ, TV live) zeigen. Dann ist es hier am Äquator eben schon 21 Uhr…