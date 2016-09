Strafen-Theater der FIA

Die Polizei, dein Freund und Helfer. Gilt nicht für die Formel 1. Dort verursacht die FIA-Polizei grossen Ärger. Drei Kommissäre und ein Fahrer-Vertreter müssen bei allen Vorkommnissen die Richter spielen, sofern sie einen Anklage-Rapport von Rennchef Charlie Whiting erhalten.

In Spa blieb dieser Rapport beim dummen Foul («Bremstest») von Verstappen gegen Räikkönen aus. Erst als die GP-Welt aufschrie, bekam der Holländer vor dem Monza-Start eine Warnung für die Zukunft!

In Monza ahndeten die FIA-Richter das Duell zwischen Nasr (Sauber) und Palmer (Renault) als strafwürdig. Neutrale Beobachter hätten die Zehn-Sekunden-Strafe eher dem Briten statt dem Brasilianer gegeben. Dieser lag vor Palmer, der von aussen reindrückte und mit dem linken Vorderrad zwischen die ­Räder des Saubers geriet. Nasr schwieg (dafür regte sich CEO Kaltenborn zu Recht auf). Palmer: «Nasr versuchte mich einfach von der Piste zu schiessen!»

Der Skandal: Erst als beide Fahrer an den Boxen mit ihren defekten Autos aufgegeben hatten, blendete die FIA auf dem Zeitmonitor die Strafe ein! So wurde Sauber zu einer Wiederaufnahme des Rennens nach 14 Minuten gezwungen, um eine mögliche Strafe für Singapur zu verhindern! Nasr (noch im Overall) fuhr einmal rum und sass die zehn Sekunden ab . Was aber, wenn er mit dem kaputten Auto verunglückt wäre?

Die FIA sollte mit gleichen Ellen messen. In Ungarn ­tolerierte man sogar die Pole-Zeit von Rosberg, obwohl diese unter Doppel-Gelb (bereit zum Anhalten) erzielt worden war!