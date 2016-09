John Malone ist der neue Formel-1-Boss: BLICK stellt ihn vor

John Malone hat zwei Spitznamen, die vieles über den Unternehmer verraten. «Cable Cowboy» ist einer davon. Den haben dem 75-Jährigen seine aggressiven Deals beschert. Und dann ist da noch «Darth Vader». So bezeichnete ihn der ehemalige US-amerikanische Vizepräsident Al Gore – wegen Malones Kompromisslosigkeit und seiner Härte.

Und wie «Darth Vader», jener düstere Herrscher mit Hang zu Grössenwahn, hat John Malone ein Imperium erschaffen, das seinesgleichen sucht: ein komplexes, international agierendes Firmenkonstrukt, aktiv vor allem in der Kabel- und Medienbranche.

Jetzt wurde bekannt, dass künftig die Formel 1 Teil dieses Imperiums sein wird. In einem Acht-Millionen-Dollar-Deal soll dessen Konglomerat Liberty Media die Kontrolle über die legendäre Rennsportserie übernehmen, die derzeit noch vom Briten Bernie Ecclestone geführt wird.

Geboren in amerikanischer Kleinstadt

Für die Formel 1 ist dies ein Einschnitt. Ecclestone hängt an seinem Job, den er 40 Jahre lang ausübte - und wird seinen Einfluss auf das Geschäft nicht kampflos dem Medienmogul aus den USA überlassen. Doch Malone wird sich durchzusetzen wissen - er ist ein Herrschertyp.

Dabei wirkt Malone auf den ersten Blick viel eher wie der nette Herr von nebenan, mit seinem ordentlichen weissen Haar, dem freundlichen Lächeln und den lockeren Freizeitklamotten, in denen man ihn auf vielen Fotos sieht.

Geboren wurde Malone 1941 in Milford, einer Kleinstadt im Süden des US-Bundestaats Conneticut. Nach der Schule trat er in die Fussstapfen seines Vaters und studierte Ingenieurswesen und Ökonomie an den renommierten Universitäten von Yale, New York sowie der John Hopkins University.

Geschäftsmann und Familienvater

Nach dem Studium stieg Malone 1963 bei der Firma Bell Telephone ein, arbeitete dort im Bereich der Planung und Forschung. Einen Exkurs machte er bei der Unternehmensberatung McKinsey, bevor er sich Anfang der 1970er Jahre dem Kabelgeschäft zuwandte.

Seitdem hat er sich zu einem der wichtigsten Player der Industrie entwickelt. Die Liberty-Media-Schwesterngesellschaft Liberty Global ist der grösste TV- und Kabelanbieter der Welt und in 30 Ländern aktiv. Laut «Forbes»-Magazin ist Malone rund sieben Milliarden Dollar schwer.

Dabei gibt er sich auffällig unauffällig, scheut das Rampenlicht und verbringt gerne Zeit mit seiner Frau und den zwei Kindern. Nur wenn es ums Business geht, dann wird Malone zum gefürchteten, knallharten Geschäftsmann - eben zum «Darth Vader». (wen)