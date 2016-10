F4-Vizeweltmeister ist er: Mick Schumacher hat die Formel 1 im Visier

Es ist still geworden um Michael Schumacher (47). Über Tausend Tagen ist es her, seit der 91-fache GP-Sieger bei einem Skiunfall schwerste Kopfverletzungen erlitt.

Formel-1-Fans auf der ganzen Welt leiden weiter mit ihrem Idol. Gut möglich aber, dass der Name Schumacher bald wieder in der Königsklasse des Motorsports auftaucht. Denn am Sonntag feierte Schumis Sohn Mick den Sieg zum Saisonabschluss und gleichzeitig die Vizeweltmeisterschaft in der Formel 4. Der 17-Jährige ist sich nun höheren Aufgaben gewachsen.

Zunächst dürfte Schumi junior nun in die Formel 3 wechseln. Dabei kann er wohl weiter für seinen Rennstall «Prema Powerteam» auf die Pedalen treten. Es sei zwar noch nichts in Stein gemeisselt, «aber es gehe in diese Richtung», meint Schumacher.

Sein Ziel ist klar: «Ich will voll entwickelt in die Formel 1 einsteigen», sagt Mick der «Welt». Wann es soweit ist weiss der Schumi-Junior selber noch nicht genau. «Ich versuche einfach, über die Jahre hinweg zu lernen». (aho)