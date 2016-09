Wenn die Formel 1 in Monza gastiert, strömen die Ferrari-Fans zu zehntausenden an den Streckenrand. Das ist 2016 nicht anders.

Nur in den Kampf um die Pole können Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen nicht eingreifen. Die Ferrari-Piloten krallen sich die Positionen drei und vier und schielen somit im Rennen vom Sonntag zurecht auf einen Podestplatz.

Hamilton ausser Konkurrenz

An der Spitze zieht in Monza 2016 Lewis Hamilton einsam seine Kreise. Der Brite zeigt Teamkollege Rosberg schonungslos die Grenzen auf. Der WM-Leader brennt Bestzeit um Bestzeit auf den Asphalt, fährt in einer eigenen Liga, nimmt Rosberg eine halbe Sekunde ab! Eine halbe Weltreise. Im internen Qualifying-Duell stehts somit 7:6 für Hamilton.

Rosberg meint an der anschliessenden Pressekonferenz: «Lewis war sauschnell. Für mich ist das eine Enttäuschung. Aber ich hoffe morgen auf einen schnellen Start.» Rosberg hat in Monza noch nie gewonnen, Hamilton dreimal in den vergangenen vier Jahren.

Es ist Hamiltons 56. Pole der Karriere. Nur die F1-Legenden Schumacher (68) und Senna (65) sind noch besser.

Max Verstappen, dessen Manöver in Spa gegen Räikkönen noch immer für Gesprächsstoff sorgt, muss mit Platz 7 vorlieb nehmen.

Williams-Pilot Felipe Massa enttäuscht. Der Brasilianer, der im Verlauf dieser Woche seinen Rücktritt angekündigt hat, schafft es nicht in den Pole-Kampf und somit unter die besten zehn Fahrer. Ihm vor der Sonne steht etwas überraschend Ex-Sauber-Pilot Esteban Gutiérrez.

Sauber von Wehrlein abgetrocknet

Keine «Good News» gibts aus Hinwil. Nasr fährt am Sonntag von Position 18 los, Ericsson von 19. Das grössere Problem für Sauber heisst aber Manor-Pilot Pascal Wehrlein.

Wehrlein zeigt, was mit dem Mercedes-Motor auf einer Geraden möglich ist, schafft es zum dritten Mal diese Saison ins Q2, startet am Sonntag von Rang 13 und hält sich so die Chance offen, im Rennen zu punkten.

Für die Hinwiler wäre das mit Blick auf den Kampf um den zweitletzten WM-Rang fatal. Zur Erinnerung: Sauber steht auch in Monza noch immer ohne WM-Zähler da, Manor hat schon einen.

Der 17. Sauber-Nuller in Serie droht. Der Rekord stammt aus dem Jahre 2014 und liegt bei 19 Nullern.

___________________________________

Qualifikation Monza 2016

1. Teil (18 Minuten)

1. Hamilton 1:21,854

2. Rosberg

3. Vettel

4. Ricciardo

5. Räikkönen

6. Verstappen

7. Hülkenberg

8. Bottas

9. Gutiérrez

10. Grosjean

11. Pérez

12. Massa

13. Sainz

14. Button

15. Wehrlein

16. Alonso 1:23,783

----------------------------

17. Kvyat 1:23,825

18. Nasr 1:23,956

19. Ericsson 1:24,087

20. Palmer

21. Magnussen

22. Ocon (Elektrik)

2. Teil (15 Minuten)

1. Hamilton 1:21,498

2. Rosberg

3. Vettel

4. Bottas

5. Räikkönen

6. Ricciardo

7. Gutiérrez

8. Verstappen

9. Pérez

10. Hülkenberg 1:22,951

-------------------

11. Massa 1:22,967

12. Grosjean (minus 5)

13. Alonso

14. Wehrlein

15. Button

16. Sainz

Pole-Kampf (12 Minuten)

1. Hamilton 1:21,135

2. Rosberg 1:21,613

3. Vettel

4. Räikkönen

5. Bottas

6. Ricciardo

7. Verstappen

8. Pérez

9. Hülkenberg

10. Gutiérrez

ACHTUNG:

Grosjean (Renault) minus 5 Startplätze (Getriebe-Wechsel) also 17. Platz!