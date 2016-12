Sauber sucht 2. Fahrer :  Nasr hofft auf eine Chance!

Der Schwede Marcus Ericsson (26, seit 28 Rennen ohne Punkte) wünscht sich für 2017 «einen schnellen Teamkollegen!»

Sauber ist weiter auf der heiklen Suche nach diesem schnellen Mann. Auch wenn das Tuch zwischen Chefin Monisha Kaltenborn und Felipe Nasr (24) offenbar zerschnitten ist, bringt sich der Brasilianer in seiner Heimat wieder ins Spiel:

«Die Statistik spricht für mich. In meinem ersten Jahr holte ich für Sauber 27 Zähler. Und diese Saison packte ich in Brasilien die einzige Punktechance und wurde Neunter. Das Team weiss, was jetzt dieser zehnte WM-Rang wert ist.» Etwa soviel Millionen, wie bisher der kürzlich ausgestiegene Hauptsponsor Banco do Brasil für Nasr zahlte.

Aber in Hinwil will man nicht vergessen (was verständlich ist), dass aus Brasilien während der Saison medial sogar Sabotage-Gerüchte auftauchten. Natürlich ein Blödsinn.

Da Wehrlein zu Mercedes geht, bleiben noch Haryanto, Gutiérrez, Giovinazzi mit Geld und Schnelligkeit!