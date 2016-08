Belgien Formel 1: Sauber ist motiviert am GP in Belgien

Heute Start in die zweite Formel-1-Halbzeit. In Spa ist bei Sauber der Frust und die Schuldenlast jetzt weg. Die Machtübernahme als neue Motivation beim punktelosen WM-Letzten.

«Wir haben alle den Spass neu entdeckt. Man merkt es auch in Hinwil in allen Abteilungen. Die Bude füllt sich langsam wieder. Es sind in der unsicheren Phase doch viele Leute ab­gehauen», so ein Teammitglied zu BLICK.

Wie lange dauert es, bis das so wichtige Technik-Team wieder komplett ist? Manager Beat Zehnder: «Wir führen viele Gespräche. Doch die meisten ­guten Ingenieure haben ein halbes Jahr Sperrfrist, bis sie für ein neues Team arbeiten dürfen!»

Nun, hier in Spa fahren heute ab 10 Uhr Ericsson und Nasr mit einem neuen Frontflügel und einer kürzeren Nase. Was bringt das? Zehnder: «Schwierig zu sagen. Vielleicht drei Zehntel.» Das wäre viel, wenn die Konkurrenz über die Sommerpause nicht vier Zehntel ­gefunden hat.

Beim einzigen Sauber-Gegner – Manor-Mercedes (ein WM-Punkt aus Österreich) – debütiert der Franzose Esteban Ocon (19). Das Supertalent kämpft mit dem Deutschen Pascal Wehrlein (21) auch um den nächsten Silberpfeil-Sitz. Spätestens ab 2019 …

Während heute Rosberg und Hülkenberg die unsäglichen Halo-Tests mit dem für 2017 bereits abgesetzten «Heiligenschein» fortsetzen, fallen die holländischen Fans mit ihren Wohnwagen ein.

Bis zu 60'000 sollen wegen Red-Bull-Star Max Verstappen (18) kommen. Der Veranstalter des GP Belgien jubelt: Es wurden über 70'000 Drei-Tages-

Pässe verkauft!