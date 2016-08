Sauber nimmt auch aus Spa nichts mit Rosberg gewinnt den Spektakel-GP von Belgien!

Das wollen die Fans sehen: In Spa gibts kein langweiliges Rundendrehen, kein Taktieren. Vollgas ab der ersten Renn-Sekunde und ganz viel Action!

Bereits in der ersten Kurve krachts gewaltig. Fan-Liebling Verstappen schiebt Räikkönen in Teamkollege Vettel. Im Gegensatz zu Button, Ericsson und Sainz, die bereits nach wenigen Minuten aufgeben müssen, können die beiden Ferrari weiterfahren. Aber ganz klar: Dieser Crash dreht das ganze Rennen auf den Kopf.

Dafür ist für Magnussen kurz darauf Schluss. Er kracht ungebremst in die Reifen und muss anschliessend mit lädiertem Knöchel ins Krankenhaus. Geht da für das Monza-Rennen etwa sogar die Türe für Sébastien Buemi als Ersatzfahrer auf?

Zurück zum Rennen: Das muss in Runde 9 nämlich wegen den langandauernden Aufräumarbeiten in Folge des Magnussen-Crashs hinter dem Safety Car neu gestartet werden. Grosser Profiteur: Kimi Räikkönen, der seine 83 Sekunden Rückstand beinahe wieder gutmacht. Weniger Glück hat ein Williams-Mechaniker, der offenbar über ein Kabel stolpert und ebenfalls ins Krankenhaus gefahren werden muss.

Auf dem Asphalt zieht indessen Verstappen den Ärger auf sich. Der Holländer, der erstmals aus der ersten Startreihe starten konnte, nervt die Konkurrenz mit seinem aggressiven Fahrstil – wird von der Jury aber jeweils verschont.

Das kümmert Nico Rosberg indessen nicht. Der Mercedes-Pilot dreht seine Runden an der Spitze souverän und fährt seinen sechsten Saisonsieg nach Hause.

Für die WM-Führung reicht das jedoch nicht, denn: Leader Lewis Hamilton, der aus der letzten Startreihe starten musste, fährt am Ende tatsächlich noch auf den dritten Platz und bleibt im WM-Kampf auf Platz eins – neun Punkte vor Rosberg. Das spricht definitiv für die Qualitäten des zweifachen Weltmeisters! Übrigens: Sein Team traute ihm maximal noch den achten Rang zu...

Ins Mercedes-Sandwich schiebt sich Daniel Ricciardo im Red Bull. Der Australier bleibt dank seinem zweiten Platz in der WM-Wertung Dritter.

Viel, viel weiter hinten ist das Sauber-Team zu finden. Nach dem Out von Ericsson in der dritten Runde kurvt Felipe Nasr chancenlos um den 7004-Meter-Kurs in den Ardennen-Wäldern und wird am Ende Letzter. Da hilft auch das untypische Hitze-Wetter in Belgien nichts...