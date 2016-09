Nico Rosberg macht im Nacht-Qualifying auf dem Stadtkurs in Singapur eine deutliche Kampfansage an Mercedes-Teamkollege und WM-Leader Lewis Hamilton. Der Deutsche distanziert Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo mit der schnellsten Quali-Zeit der Geschichte (1:42,584) um über fünf Zehntel. Es ist die 29. Pole der Karriere.

Dritter wird Hamilton, der kurz vor Ende des Q3 noch von Ricciardo abgefangen wird. Damit verpasst der Brite die 100. Frontreihe in der Formel 1.

Einen herben Rückschlag setzt es für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ab. Der vierfache Weltmeister scheitert wegen eines technischen Defekts schon im Q1! Vettel hatte offenbar Probleme mit dem Stabilisator, weshalb einer der Vorderräder in den Kurven immer wieder in der Luft hing. Nun heisst es im Rennen das Feld vom 22. und letzten Startplatz aus aufzurollen.

Von der Sauber-Front gibt es hingegen leicht Positives zu melden! Marcus Ericsson schafft es wieder einmal ins Q2 der besten 16 und schlägt damit seinen Teamkollegen Felipe Nasr, der von Platz 18 ins Rennen geht.

Ericsson liegt im Qualifying-Team-Duell in dieser Saison nun mit 8:7 in Front. Am Sonntag startet der Schwede beim Singapur-GP (14 Uhr, BLICK live) von Rang 16 aus.

Qualifikation

1. Teil (20 Minuten)

*****************

1. Ricciardo 1:44,25

2. Räikkönen

3. Verstappen

4. Hamilton

5. Pérez

6. Button

7. Kvyat

8. Rosberg

9. Alonso

10. Gutiérrez

11. Sainz

12. Grosjean

13. Massa

14. Hülkenberg

15. Bottas

16. Ericsson 1:46,427

---------------------

17. Magnussen 1:46,825

18. Nasr 1:46,860

19. Palmer

20. Wehrlein

21. Ocon

22. Vettel (Defekt)

*****************

Qualifikation 2. Teil (15 Minuten)

1. Rosberg 1:43,020

2. Hamilton

3. Ricciardo

4. Verstappen

5. Räikkönen

6. Kvyat

7. Sainz

8. Alonso

9. Pérez

10. Hülkenberg 1:44,737

------------------------

11. Bottas 1:44,740

12. Massa

13. Button

14. Gutiérrez

15. Grosjean (Unfall)

16. Ericsson 1:47,827

*****************

Qualifikation Pole-Kampf (10 Minuten)

1. Rosberg 1:42,584

2. Ricciardo 1:43,115

3. Hamilton

4. Verstappen

5. Räikkönen

6. Sainz

7. Kvyat

8. Hülkenberg

9. Alonso

10. Pérez

Achtung:

Gegen Pérez läuft ein Verfahren. Er hat bei Gelb (Grosjean-Unfall) überholt.