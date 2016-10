Runde für Runde mit BLICK-Benoit :  «Ferrari steckt weiter in der Krise!»

VOR DEM START. Hallo Formel-1-Fans, bereit für die 18. WM-Runde in Austin, Texas? Zum 41. Mal stehen Pole-Mann Hamilton und WM-Leader Rosberg mit ihren Silberpfeilen in der ersten Startreihe. Dabei holte der Brite 21, der Deutsche 20 Pole-Positionen! Dahinter die gefährlichen Bullen von Ricciardo und Verstappen, dann die beiden roten Boliden von Räikkönen und Vettel. Die beiden Sauber starten aus den Positionen 16 (Ericsson) und 21 (Nasr) zur erneuten Mission «WM-Punkt». Man hat noch vier Chancen, den letzten Platz loszuwerden. Also bis dann...

VOR DEM START. Sie können noch ruhig ihr Abendessen und Dessert geniessen, es geht erst um 21 Uhr in Europa los. Eine Woche nach Austin wartet dann eine Stunde früher der GP von Mexiko – und dort könnte rein theoretisch schon eine Titelentscheidung zugunsten von Nico Rosberg (31) fallen. Der Deutsche wäre der 33. Champion der WM-Geschichte seit 1950 – und momentan hat Rosberg 33 Punkte Vorsprung. Bis bald...

VOR DEM START. Alle Piloten stehen stramm zur US-Nationalhymne vor über 100'000 Zuscahuern. Die Amerikaner schliessen langsam die Formel 1 ins Herz. Also auf zum Texas-Rodeo Nummer 5, dreimal siegte Hamilton (jeweils vom 2. Startplatz), einmal gewann Vettel auf Red Bull. Bei den Sportstars entdecken wir auch zwei amerikanischen Helden, Tennis-Superstar Serena Williams und Ski-Ass Lindsey Vonn. «Ich bin zwar von Red Bull eingeladen, aber ich werde auch Hamilton die Daumen drücken!» Und Sie? Noch acht Minuten, dann gehts los...

VOR DEM START. Angeschnallt. Es gibt in den ersten Sekunden nur eine Frage: Verpennt Pole-Mann Hamilton erneut den Start mit der Kupplung? Klar, dass Rosberg sagte: «Dieses Jahr ist der Startplatz nicht so entscheidend!» Also gut aufpassen, die 22 Autos gehen jetzt auf der Anwärmrunde... Das Wetter? Ideal, rund 25 Grad und Sonnenschein...

START. Pole-Mann Hamilton kommt endlich gut weg, führt – und Rosberg wird gleich von Ricciardo geschnappt. Dann Räikkönen, Verstappen und Vettel. Sauber: 15. Ericsson und 19. Nasr. Und schon hat es gekracht, zwischen Bottas und Pérez, das Opfer: Hülkenberg.

RUNDE 3. Bottas und Hülkenberg an den Boxen. Der Finne bekommt einen neuen Reifen, Hülkenberg verliert viel Zeit... Hamilton rund 1,5 Sekunden vor Ricciardo und 3 vor Rosberg. Wenn es so bleibt würde Hamilton den Rückstand auf Rosberg auf 23 Punkte verringern. Aber es geht ja 56 Runden. Und mit Hülkenberg kennen wir schon den ersten Ausfall.

RUNDE 5. Hamilton kontrolliert das Rennen, will unbedingt seinen 50. GP-Sieg im 185. Rennen. Der Brite wäre dann noch einen Triumph hinter dem Franzosen Alain Prost. Sauber auf den Plätzen 14 und 20...

RUNDE 8. Jetzt kennen wir die Situation, was in der Startrunde passierte: Pérez (von Kvyat behindert) schiebt Hülkenberg an und der knallt in Bottas. Der andere Zwischenfall zwischen Nasr und Ocon wird von der FIA untersucht. Chefkommissär ist in Austin übrigens der Berner Paul Gutjahr. Hamilton jetzt 2,6 vor Ricciardo. Dann Rosberg, Räikkönen, Verstappen, Vettel und Massa. Bei Red Bull ist die Taktik von Ricciardo mit den weicheren Reifen zu starten nicht aufgegangen. Hamilton, Rosberg und Verstappen sind als einzige von den Top Ten mit der härteren Mischung unterwegs.

RUNDE 10. Und es ist schon soweit. Ricciardo und Räikkönen holen sich nach dem superweichen Gummi jetzt den härteren gelben Reifen ab. Hamilton jetzt fünf Sekunden vor Rosberg. Dann Verstappen und Vettel. Sauber: 15. Ericsson, 19. Nasr.

RUNDE 11. Jetzt auch Verstappen an den Boxen, fährt nach drei Sekunden weiter. Red Bull will also Mercedes zu einem frühen Stopp zwingen. Und die Silberpfeile reagieren schnell, holen gleich Hamilton und Rosberg rein!

RUNDE 13. Es wird also wieder ein Rennen, das an den Boxen mit der besseren Strategie entschieden wird., Rosberg war jetzt an den Boxen, Leader Hamilton wird trotz Superzeiten bald erwartet. 12. Ericsson, 19. Nasr.

RUNDE 14. Jetzt führt Vettel (ohne Stopp) vor Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Räikkönen und Verstappen. Mercedes, Red Bull und Ferrari dominieren also auch in Texas.

RUNDE 15. Noch 41 Mal um den 5,5 km langen Kurs. Und die FIA hat jetzt Kvyat (Toro Rosso) eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt, weil der Russe offenbar den Startcrash mit beiden Force India und Bottas ausgelöst hat.

RUNDE 16. Jetzt kam auch Leader Vettel an die Boxen, um frischen Gummi zu holen. Er fällt hinter Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Verstappen und Räikkönen zurück. Sauber? 11. Ericsson, 16. Nasr. Wir wagen vorerst mal keine Prognose... Die Sauber-Gegner Wehrlein und Ocon (Manor-Mercedes) auf den Positionen 19 und 20 chancenlos.

RUNDE 18. Hamilton 4,7 vor Ricciardo, 6,1 vor Rosberg, 6,8 vor Verstappen, 10,2 vor Räikkönen und 14,9 vor Vettel. Jetzt musste auch Ericsson erstmals an die Sauber-Boxen, fällt weit zurück.

RUNDE 22. Hamilton auf dem Weg zu seinem 50. Grand-Prix-Sieg. Wenn ihn jetzt erneut der Motor im Stich lässt (wie in Malaysia mit einer 23-Sekunden-Führung), dann flippt der dreifache Champion endgültig aus. Bei Mercedes wird gebetet, dass es nicht noch einmal Hamilton trifft... Hamilton jetzt über sechs Sekunden vor Ricciardo und acht vor Rosberg. Sauber-Ferrari? 13. Nasr, 16. Ericsson – für die ersten zehn Piloten gibts ja WM-Punkte.

RUNDE 26. Noch 30 Umgänge. Die drei Topteams machen wieder einmal alle nieder. Zwischen Räikkönen (6.) und Massa (Williams-Mercedes) liegen 20 Sekunden. Und soeben hat der Finne seinen zweiten Stopp gemacht, kommt aber immer noch vor Massa auf die Strecke zurück... Hinter Massa liegt Sainz und das McLaren-Honda-Duo Button und Alonso. Das sind die Punkteränge.

RUNDE 28. Halbzeit. Chaos beim Boxenhalt von Verstappen. Der Holländer kam an die Boxen, doch dort hatte man ihn gar nicht erwartet. Wertvolle Zeit geht verloren. Die beiden Sauber von Ericsson (15.) und Nasr (16.) liegen schon über 1:35 Minuten zurück, werden bald von Leader Hamilton überrundet.

RUNDE 31. Nach Hülkenberg (Force India-Mercedes) ist jetzt auch Gutiérrez (Haas-Ferrari) aus dem Rennen, mit einem technischjen Defekt (Bremsen?). Beide Piloten fuhren ja mal für Sauber. Und der dritte Ausfall ist da: Verstappen wird langsam, rollt nur noch daher – und muss aufgeben. Schlecht für die Team-WM, wo ja Red Bull vor Austin mit 50 Punkten Vorsprung auf Ferrari «sicher» auf dem zweiten Platz lag... jetzt wird es kritisch. Durch diesen Ausfall liegen die Sauber jetzt auf den Plätzen 12 und 13...

RUNDE 33. Hamilton kommt unter dem virtuellen Safety Car an die Boxen, so kommt Ericsson (12.) um die Überrundung rum. Nasr (17.) nach seinem Boxenstopp jetzt fast chancenlos. Dem Schweden fehlen rund zehn Sekunden auf einen Punkt...

RUNDE 36. Noch 20 Runden. Hamilton rund 12 Sekunden vor Teamkollege Rosberg und 14 vor Ricciardo. Räikkönen 16 und Vettel 24 Sekunden zurück. Ericsson weiter auf Platz 12...

RUNDE 38. Hamilton jetzt neun Sekunden vor Rosberg und 15 vor Ricciardo. So würde Rosberg mit 26 Punkten Vorsprung nach Mexiko jetten und könnte dort in einer Woche Weltmeister werden! Die beiden Ferrari, in den letzten acht Rennen nur einmal auf dem Podest (!), könnten diese Negativbilanz hier erweitern. Jetzt wurde Ericsson im Sauber von Leader Hamilton überrundet!

RUNDE 40. Noch rund 80 Kilometer. Ist der 18. WM-Lauf entschieden? Die Frage ist jetzt: Holt Sauber endlich diesen verhexten WM-Punkt. Nach den Ausfällen von Hülkenberg und Verstappen hat es jetzt auch noch Räikkönen nach dessen Boxenhalt erwischt! Jetzt liegt Ericsson auf Platz 11 – elf Sekunden hinter Grosjean (Haas-Ferrari), der seinen 100. GP fährt.

RUNDE 44. Hamilton weiter souverän, zehn Sekunden vor Rosberg, der natürlich keine Attacke plant. 16 Sekunden zurück Ricciardo, dann Vettel, der erstaunliche Sainz im Toro Rosso, Massa, Alonso, Pérez, Button und Grosjean. Ericsson fehlen auf Platz 11 über 14 Sekunden auf den goldenen Punkt!

RUNDE 46. Die Rundenzeiten von Ericsson (11.) werden immer langsamer, muss er noch einen zweiten Stopp machen oder riskiert man bei Sauber alles? Auf den in Genf lebenden Franzosen Grosjean fehlen jetzt schon 17 Sekunden. Jetzt ist auch Grosjean überrundet.

RUNDE 48. Noch achtmal über die Berg- und Talpiste von Austin. Bei Sauber muss man jetzt einfach auf einen weiteren Ausfall hoffen, dann wäre der WM-Punkt da. Zuletzt hatte ja Nasr in Austin am 25. Oktober 2015 mit Platz neun die letzten zwei WM-Zähler nach Hinwil geholt. Aber direkt hinter Ericsson liegt jetzt Kvyat im Toro Rosso-Ferrari...

RUNDE 50. Noch sechs Runden. Ericsson im Sauber wird immer langsamer, jetzt auf Platz 12. Der Schwede wurde wie erwartet von Kvyat (Toro Rosso) geschnappt. Den Hinwilern fehlen jetzt 23 Sekunden auf diesen verflixten Punkt. Vorne fährt Hamilton souverän seinem 50. GP-Sieg entgegen. Er würde (wenn Rosberg Dritter bleibt) mit 305:331 nach Mexiko fliegen. Dann kommen ja noch Brasilien und Abu Dhabi. Nasr liegt übrigens auf Platz 16...

RUNDE 52. Da passiert wohl nicht mehr viel. Gratulieren wir mal Hamilton zu seinem verdienten 50. GP-Sieg. Nur Prost (51) und Schumi (91) haben mehr. Rosberg braucht nichts mehr zu riskieren. Zweite Plätze genügen ihm zum ersten Titel. Ricciardo im Red Bull klar geschlagen, aber auf dem Podest. Ferrari weiter in der Krise. Tolle Vorstellung von McLaren-Honda: beide (Alonso und Button) in den Punkten. Und Ericsson mit seinem Gummi total am Ende, jetzt auch noch noch von Magnussen geschnappt. Platz 13. Hoffen auf Mexiko...

ZIEL. Da ist die Flagge. Lewis Hamilton gewinnt seinen 50. Grand-Prix vor Ricciardo und Rosberg. Wir gratulieren. Für die beiden Sauber gibts leider auch diesmal keine Punkte. Bereits in einer Woche gehts weiter mit dem GP Mexiko. Dort könnte Rosberg also Weltmeister werden!