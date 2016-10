Formel 1: Ferrari-Team seit 2015 nicht mehr siegreich auf Podest

Führungsloses Team, Terrorklima. Alles prügelt auf Ferrari ein. Die Ziele 2016 von ganz oben waren klar: «Einige Siege – und vielleicht den WM-Titel!»

Sergio Marchionne (64), ein börsenorientierter Präsident, ist längst entzaubert – und mit ihm Teamchef Maurizio Arrivabene (59).

Der konterte jetzt die Kritik (vor allem aus Italien) so: «Wir wurden von der Situation und der Stärke von Red Bull überrascht.»

Soll heissen, man überschätzte in Maranello die eigenen Fortschritte. Als Bauernopfer musste dafür Technikdirektor James Allison gehen. Jetzt irrt man technisch nur noch herum.

Vettel und Räikkönen wissen schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Seit 23 Rennen (Singapur 2015) sind die Roten ohne Sieg. In den letzten acht WM-Läufen stand nur ein Ferrari (Vettel in Monza als Dritter) auf dem Podest.

Besser wird es dieses Jahr nicht mehr. In Hockenheim hat Red Bull Rivale Ferrari erstmals auf dem zweiten WM-Rang abgelöst. Jetzt liegen die Bullen 50 Punkte vor den Italienern.

Und die Saison-Statistik spricht im Duell klar für Red Bull: 13:10 Podestplätze, 2:0 Siege, 115:74 Führungsrunden – nur nach Ausfällen führt Ferrari vor dem GP in Austin am Sonntag mit 6:2.