Vor einer Woche krönt sich Nico Rosberg (31) in Abu Dhabi zum Formel-1-Weltmeister, erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.

Tage später schockt der Deutsche mit seinem Sensations-Rücktritt die Sport-Welt, erklärt: «Dieser Titel war seit 25 Jahren im Rennsport mein einziges, grosses Ziel. Und jetzt ist es soweit, ich habe den Berg erklommen, ich bin an der Spitze angekommen, und es fühlt sich richtig an.»

Ob Rosberg ohne Titel weitergemacht hätte? Das will Moderator Johannes Kerner an der Spendengala «Ein Herz für Kinder» wissen. Die Antwort: «Auf jeden Fall, weil aufgeben tue ich nicht.»

Heisst: Eine unglückliche Aktion, ein Defekt im letzten GP in der Vereinigten Arabischen Emirate, und Rosberg wäre in den kommenden Wochen statt in den Ferien wieder im Trainingsaufbau für die nächste Saison. Seine Pläne für 2017 hätten ganz anders aussehen können. (str)