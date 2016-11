Entscheidet der Himmel am Samstag und Sonntag den WM-Fight zwischen Rosberg und Hamilton (19 Punkte zurück)? Es könnte dramatisch werden.

Der Störenfriede gibt es viele. Vor allem Mad Max Verstappen (19), der die Formel 1 so herrlich auffrischt, kümmert sich im Red Bull um nichts. Mercedes-Boss Toto Wolff hat ja bereits Vater Jos Verstappen angerufen und ihn gebeten, Sohn Max zu belehren, dass er sich aus dem Silberpfeil-Duell raushalten soll.

Wolff entschuldigt sich

Das ist eine neue Dimension in diesem Sport. Und sie löste überall Gelächter und Erstaunen aus. Kurz vor dem Start zum dritten Training kam es dann im Fahrerlager zur Begegnung mit Toto Wolff und dem stinksauren Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Offenbar hat sich Wolff bei seinem jahrelangen Erzfeind entschuldigt.

Und bereits hat eine andere Story die Formel 1 über die digitalen Netzwerke in Brasilien erreicht: Lewis Hamilton will unbedingt das Sperma seines Lieblinghundes Roscoe einfrieren lassen. So informierte der dreifache Weltmeister seine Anhänger bei Instagram. Die Bulldogge soll also mal Nachfolger haben, die den Briten weiter im Leben begleiten. «Roscoe ist mein bester Freund!»

60. Pole für Hamilton?

Auf der 4,3 km langen Interlagos-Strecke, einer Berg- und Talfahrt ausserhalb von Sao Paulo, will es Hamilton krachen lassen: Gelingt ihm die 60. Pole-Position? Nur Senna (65) und Schumi (68) standen mehr auf dem besten Startplatz. Rosberg ist übrigens bei 30 Pole-Positionen.

Die beiden Mercedes hielten sich zu Beginn der letzten 60 Minuten noch vornehmlich zurück, liessen der Konkurrenz den Vortritt. Auch Ferrari, das am Freitag so enttäuscht hatte und auf eine Runde einfach zu langsam war. Räikkönen und Vettel lagen nach 40 Minuten in Führung.

Jetzt dreht Ferrari durch

Dafür machte sich die rote Führung nach den Mexiko-Vorfällen noch lächerlicher. Die Italiener wollen einfach die 10-Sekunden-Strafe für Vettel gegen sein Foul an Ricciardo (Spurwechsel auf der Bremse) nicht akzeptieren. Sie legten den vier Kommissären von Mexiko in einer telefonischen Konferenz neue Beweise vor, mit GPS-Daten und der Bergründung, dass es zu diesem Vorfall gar nicht gekommen wäre, wenn man Verstappen (Abkürzung gegen Vettel) sofort bestraft hätte.

Die Kommissäre entschieden: Keine neuen Beweise, der Fall wird nicht an die vier Kommissäre in Sao Paulo weitergegeben. Das Ende? Nein, Ferrari will weiter Lärm machen – aber wo? Nun, Red Bull wird mit jedem Mexiko-Resultat sowieso Zweiter der Team-WM.

Manor: Aus 4 mach 2

Im Transferkampf der beiden Formel-1-Schlusslichter Sauber-Ferrari und Manor-Mercedes haben jetzt die Briten eine offizielle Liste herausgegeben, nach welcher vier Fahrer für 2017 zur Auswahl stehen: Wehrlein, Nasr, Gutiérrez und Haryanto. Und wen gibt Sauber bald neben Ericsson bekannt?