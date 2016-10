Reine Mercedes-Frontreihe Hamilton schnappt sich die Austin-Pole

Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo konnte in Monte Carlo als einziger 2016 Mercedes in die Pole-Suppe spucken. Dies ändert sich auch in Austin beim GP der USA nicht.

Weltmeister Lewis Hamilton schnappt sich den ersten Startplatz vor Teamkollege und WM-Leader Nico Rosberg. Es ist seine 58. Pole-Position, am Sonntag (ab 21 Uhr auf Blick.ch) könnte sein 50. Sieg folgen. Der Brite und der Deutsche stehen zum 41. Mal zusammen in der Frontreihe.

Dahinter folgen die beiden Red Bull von Ricciardo und Max Verstappen sowie die beiden Ferrari mit Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.

Für einen raren Sauber-Lichtblick sorgt Marcus Ericsson: Der Schwede schafft es ins Q2. Er geht am Sonntag von Startplatz 16 ins Rennen. Und dies, obwohl die Hinwiler nach Problemen im dritten Training mit dem Freitags-Setup in die Quali müssen.

Düsterer sind die Aussichten für Teamkollege Felipe Nasr: Der Brasilianer, der vor zwei Jahren in Austin für die bislang letzten Hinwiler WM-Punkte sorgte, wird Zweitletzter.

Das sagt Sauber

Marcus Ericsson: «Am Freitag war es noch kompliziert, ein gutes Gefühl für das Auto zu bekommen. Deshalb mussten wir über Nacht sehr hart arbeiten, um das Auto auf einen besseren Weg zu bringen. Dabei machten wir definitiv Schritte in die richtige Richtung – und zwar schon für das dritte freie Training. Im Qualifying fühlte ich mich im Auto dann noch besser. Da haben alle wirklich gute Arbeit geleistet. Was das Qualifying betrifft, bin ich mit meiner Performance zufrieden. Meine Rundenzeit in Q1 war gut genug für P14. In Q2 hatten wir dann keinen frischen Satz mit superweichen Reifen mehr. Der 16. Platz ist für uns eine ordentliche Platzierung. Ich hoffe, dass ich von dort aus im morgigen Rennen wieder im Mittelfeld mitkämpfen kann.»

Felipe Nasr: «Das ist sicherlich nicht das Qualifying-Resultat, mit dem wir zufrieden sein können. Vor allem wenn man sich die Resultate vom Freitag anschaut. Da war ich in den beiden freien Trainings mit der Balance des Autos sehr zufrieden. Aber heute im Qualifying stimmte etwas nicht mit dem Auto. Wir müssen das nun untersuchen und schauen, was wir für morgen verbessern können.»

So lief die Quali

1. Teil (18 Minuten)

1. Hamilton 1:36,296

2. Rosberg

3. Verstappen

4. Ricciardo

5. Hülkenberg

6. Räikkönen

7. Vettel

8. Pérez

9. Massa

10. Bottas

11. Sainz

12. Kvyat

13. Alonso

14. Ericsson 1:38,040

15. Gutiérrez

16. Palmer 1:38,084

---------------------------------

17. Grosjean 1:38,308

18. Magnussen

19. Button

20. Wehrlein

21. Nasr 1:38,583

22. Ocon

2. Teil (15 Minuten)

1. Ricciardo 1:36,255

2. Rosberg

3. Hamilton

4. Vettel

5. Räikkönen

6. Hülkenberg

7. Verstappen

8. Sainz

9. Bottas

10. Massa 1:37,214

----------------------

11. Pérez 1:37,353

12. Alonso

13. Kvyat

14. Gutiérrez

15. Palmer

16. Ericsson 1:39,356

Pole-Kampf (12 Minuten)

1. Hamilton 1:34,999

2. Rosberg 1:35,215

3. Ricciardo

4. Verstappen

5. Räikkönen

6. Vettel

7. Hülkenberg

8. Bottas

9. Massa

10. Sainz

ACHTUNG:

Keine Strafen!