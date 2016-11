Rechenspiele in der Formel 1: Wird Nico Rosberg Weltmeister?

Zwei Rennen vor Schluss können noch zwei Fahrer Formel-1-Weltmeister werden. Nicht überraschend sind es die beiden Mercedes-Fahrer. Vorteil hat Nico Rosberg. Er liegt 19 Punkte vor Rivale und Titelverteidiger Lewis Hamilton. Für einen Sieg gibt es 25 Punkte, der Zweitplazierte bekommt 18 Punkte, der Drittplazierte 15.

Vor 34 Jahren krönte sich Vater Keke Rosberg zum Champion. Im Williams-Ford genügte ihm damals ein einziger Sieg aus 16 Rennen. Keke startete noch für Finnland. Sohn Nico ist dank seiner Mutter deutsch-finnischer Doppelbürger und startet für Deutschland. Er kann das Kunststück seines Vaters schon an diesem Wochenende wiederholen. Unter ganz anderen Voraussetzungen. Er hat jetzt schon diese Saison 9 Siege in 19 Rennen eingefahren. Noch stehen zwei GPs aus: am Sonntag in Brasilien (ab 17.00 Uhr), am 27. November in Abu Dhabi.

Nico Rosberg wird schon am Sonntag Weltmeister, wenn er...

... das Rennen in Brasilien gewinnt, egal, was Hamilton macht.

... Zweiter wird und Hamilton nicht besser als Vierter.

... Dritter wird und Hamilton nicht besser als Sechster.

... Vierter wird und Hamilton nicht besser als Achter.

... Fünfter wird und Hamilton nicht besser als Neunter.

... Sechster wird und Hamilton nicht besser als Zehnter.