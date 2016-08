Die Sonne brutzelt in den Ardennen gnadenlos herunter. Der heisseste Pilot auf dem Asphalt in Spa-Francorchamps ist Nico Rosberg. Der Mercedes-Pilot und WM-Zweite holt sich die Pole-Position des GP Belgien ohne grosse Probleme. Die dritte in Folge und 28. seiner Karriere.

Neben Rosberg in der Frontreihe steht Max Verstappen im Red Bull-Tag Heuer. Seine erste Frontreihe in der Karriere! Damit geht die Oranje-Party in Spa weiter. Die über 60'000 Verstappen-Fans hoffen am Sonntag auf den zweiten Saisonsieg (nach Barcelona) des 18-Jährigen. Am Morgen beim dritten Training hatte er noch Getriebe-Probleme. Davon war am Nachmittag nichts zu sehen.

Der Kampf um die Pole-Position war ein Krimi um Hundertstel: Nur 17 Hundertstel trennen Rosberg vom drittplatzierten Räikkönen im Ferrari!

Dahinter folgen Kimis Teamkollege Vettel, Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer) und die beiden Force India-Mercedes Hülkenberg und Pérez. Bei Ferrari ist Räikkönen schon wieder schneller als Vettel. Der Deutsche führt noch mit 7:6 im teaminternen Duell.

Millionen-Kampf bleibt spannend

Sauber-Pilot Felipe Nasr kommt nicht über das Q1 hinaus. In letzter Sekunde verdrängt ihn Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari). Dank Esteban Gutiérrez erbt er aber den 16. Platz. Die Position seines Teamkollegen Marcus Ericsson in der Startaufstellung war seit seinem Turbolader-Wechsel (10 Strafplätze) bereits vor der Quali fix: Platz 20. Immerhin: Gegenüber dem Debakel von Hockenheim (21. und 22. Startplatz) ist es eine kleine Verbesserung.

Im Millionen-Kampf um den 10. WM-Platz zwischen Sauber und Manor-Mercedes dürfte es am Sonntag keine Änderungen geben (momentan 1:0 für Manor). Pascal Wehrlein startet von 15, Formel-1-Neuling Ocon von 17.

Nasr erbt von Gutiérrez

Die letzte Startreihe war ebenfalls schon klar: Lewis Hamilton (Mercedes) und Fernando Alonso (McLaren-Honda) starten am Sonntag von ganz hinten ins Rennen. WM-Leader Hamilton hat 55 Strafplätze aufgebrummt bekommen – weil er zu viele Antriebsstränge braucht. Alonso wird um 35 Positionen zurückversetzt. Wer vom 21. oder 22. Platz startet, ist noch unklar. Es kommt drauf an, was bis Sonntag noch alles ausgewechselt wird.

Die beiden haben sich sehr fair verhalten, haben nicht mehr eingegriffen. Die Situation war klar. Lewis Hamilton hat sich das Qualifying gar nicht mehr angeschaut und ging mit seinen Hunden spazieren.

Auch Gutiérrez muss weiter hinten starten. Der Mexikaner im Haas-Ferrari bekommt fünf Strafplätze, weil er im dritten Training dem Deutschen Wehrlein (Manor-Mercedes) im Weg herumstand und beinahe einen Unfall verursachte. Er geht vom 18. Platz ins Rennen.

Reifenpoker und Hamiltons Aufholjagd

Für das 13. Rennen von 21 stellen sich zwei Fragen: Wer setzt im Reifenpoker auf das richtige Pferd? Alle Teams werden auf den Medium- und weichen Mischungen an den Start gehen. Die zweite Frage: Wie weit nach vorne schafft es Hamilton? Sollte er auf den siebten Platz vorstossen und Rosberg gewinnen, wären die beiden Kontrahenten um den WM-Titel gleich auf: 223:223. Hamilton würde die Führung behalten, weil er öfter Zweiter wurde.

Das sagen die Piloten

Rosberg: «Das wird eine Reifenschlacht, weil sie alle nicht gut halten. Wir haben erst in den letzten Minuten unser Potential ausgeschöpft, sonst waren wir immer im Elend das ganze Wochenende!»

Verstappen (jüngster Fahrer, der aus der ersten Reihe startet): «Du kannst immer noch besser fahren. Aber man muss zufrieden sein, auch wenn ich alle Rekorde brechen will! Die Fans sind unheimlich. Überall orange Fahnen, Schirme und T-Shirts...»

Räikkönen (vierfacher Spa-Sieger): «Es ist alles nach Plan gelaufen, ausser in der letzten Schikane. Da habe ich die Pole-Position verschenkt!» Um 0,17 Sekunden...

Erisson: «Das Qualifying ist für mich enttäuschend verlaufen. In Q1 machte sich der Verlust an Motorleistung erneut bemerkbar und daher büsste ich hier vor allem auf den Geraden Zeit ein.»

Nasr: «Fast hätte es für Q2 gereicht. Ich konnte am Ende von Q1 eine ganz ordentliche Rundenzeit fahren, verlor jedoch im dritten Abschnitt leider etwas Zeit, weil ich in der letzten Kurve mit der Bodenhaftung auf der Hinterachse zu kämpfen hatte. Das Rennen wird lang werden und da kann noch viel passieren.»

**********

So lief die Qualifikation

1. Teil (18 Minuten)

1. Massa 1:47,738

2. Vettel

3. Räikkönen

4. Rosberg

5. Hülkenberg

6. Pérez

7. Verstappen

8. Ricciardo

9. Wehrlein

10. Bottas

11. Button

12. Gutiérrez

13. Grosjean

14. Magnussen

15. Sainz

16. Palmer 1:48,901

-------------------

17. Nasr 1:48,949

18. Ocon

19. Kvyat

20. Ericsson 1:49,071

21. Hamilton (minus 50)

22. Alonso (minus 35)

**********

2. Teil (15 Minuten)

1. Rosberg 1:46,999

2. Verstappen

3. Hülkenberg

4. Pérez

5. Räikkönen

6. Massa

7. Bottas

8. Vettel

9. Ricciardo

10. Button 1:48,051

-------------------

11. Grosjean 1:48,316

12. Magnussen

13. Gutiérrez

14. Palmer

15. Sainz

16. Wehrlein

***********

Qualifikation

Pole-Kampf (12 Minuten)

1. Rosberg 1:46,744

2. Verstappen 1:46,893

3. Räikkönen

4. Vettel

5. Ricciardo

6. Pérez

7. Hülkenberg

8. Bottas

9. Button

10. Massa

************

ACHTUNG:

Hamilton minus 50 Startplätze: Motor, Turbo usw. gewechselt

Alonso minus 35 Startplätze: Motor (das ganze Programm) gewechselt

Ericsson minus 10 Startplätze: 6. Turbolader

Gutiérrez minus 5 Startplätze: Behinderung von Wehrlein.

************

DIE STARTAUFSTELLUNG:

Elfte Reihe:

Alonso – Hamilton

Zehnte Reihe:

Kvyat – Ericsson

Neunte Reihe:

Ocon – Gutiérrez

Achte Startreihe:

Wehrlein – Nasr

Siebte Reihe:

Palmer – Sainz

Sechste Reihe:

Grosjean – Magnussen

Fünfte Reihe:

Button – Massa

Vierte Reihe:

Hülkenberg – Bottas

Dritte Reihe:

Ricciardo – Pérez

Zweite Reihe:

Räikkönen – Vettel

Erste Reihe:

Rosberg – Verstappen