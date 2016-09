Neue Strategie-Ingenieurin in Hinwil :  Sauber holt sich Spionin von Ferrari!

Diese Ingenieurin, die zwei Jahre lang bei Ferrari an der Heimatfront in Maranello arbeitete, wurde bekannt, weil sie – angeblich 2014 in Abu Dhabi – mit einer Wärmebildkamera von einer Galerie über den Mercedes-Boxen den Silberpfeil ablichtete!

«Es war nicht in Abu Dhabi, sondern während den Wintertests vor über zwei Jahren in Spanien», korrigiert der Ferrari-Mediensprecher Alberto Antonini am Mittwoch in Singapur gegenüber BLICK. Egal, Sauber hat die Engländerin nach Hinwil gelockt. Von Haas-Ferrari. Dort soll sie bereits nach dem China-GP im April das amerikanische Neulings-Team verlassen haben.

Jetzt darf sie ab dem GP von Malaysia am 2. Oktober wieder arbeiten. Als Strategie-Ingenieurin am Kommandostand von Sauber. Ein weiterer Neuzuzug nach der Machtübernahme im Zürcher Oberland. Ericsson-Manager Eje Elgh (ein früherer erfolgreicher Formel-2-Pilot), der offenbar der Verbindungsmann zwischen dem offiziellen Teambesitzer Longbow Finance SA und der Rausing-Familie (Tetra Pak) ist, läuft seit Wochen quer durch das Fahrerlager.

Er soll neue Leute nach Hinwil bringen. Auch Ruth Buscombe gehört jetzt zu den «Trophäen» der neuen Besitzer. Ebenfalls neu an Bord:

* Xevi Pujolar. Der Spanier war früher Renningenieur von Verstappen bei Toro Rosso und von Maldonado, Montoya, Schumi II usw. bei Williams.

* Nicolas Gyorgi Hennel de Beaupreau. Der 43-jährige Franzose durchlebte als Aerodynamiker die halbe Formel 1: Benetton, Lotus, Renault, McLaren, Ferrari.

Nachdem man viele hochkarätige Chefs in Hinwil verloren hat, muss man jetzt mit allen Mitteln die vielen Lücken in den Technik-Abteilungen wieder schliessen. Da gehört eben auch eine Frau dazu. Es ist nicht die Erste, die an der Front für Sauber arbeitet. Im Test- und Rennteam wurden schon mehrmals Frauen eingesetzt.