Das Chaos in Malaysia geht schon in der ersten Kurve los: Sebastian Vettel legt einen Blitzstart hin, versucht innen an Max Verstappen vorbeizukommen. Dabei kommt ihm aber das Heck von Nico Rosbergs Mercedes in die Quere.

Die Folge: Für Vettel ist das Rennen mit einer gebrochenen Radaufhängung vorbei. Rosberg fährt zwar weiter, wird aufgrund des Drehers aber bis auf Platz 21 zurückgereicht.

Verstappen hat zu der Szene eine klare Meinung. «Sebastian ist verrückt – er schoss wie ein Idiot gegen Rosberg heran», funkt der 19-Jährige an die Box. Wir erinnern uns: Der Holländer sorgte in Spa mit einem ähnlichen Manöver gegen Kimi Räikkönen für Wirbel.

LAP 1/56 VES: "Sebastian is crazy...he went into Rosberg like an idiot" #MalaysiaGP https://t.co/cVzOcnRmbe — Formula 1 (@F1) 2013-07-22 14:22:09.0

An der Spitze geht Weltmeister Lewis Hamilton dem ganzen Start-Chaos aus dem Weg. Der Brite nützt seinen überlegenen Mercedes voll aus und ist auf bestem Weg zu seinem 50. GP-Sieg und der WM-Führung. Dann der Schock in Runde 41: Feuer am Heck des Mercedes. Hamilton scheidet mit einem Motorschaden aus.

Der Brite wittert eine Verschwörung: «Ich kann nicht glauben, dass es bei acht Mercedes-Motorschäden immer mich trifft. Das fühlt sich einfach nicht richtig an.» Hamilton sagt weiter zu «Sky»: «Jemand will wohl nicht, dass ich Weltmeister werde.»

Grosse Profiteure sind die beiden Red-Bull-Piloten: Der Australier Daniel Ricciardo (4. GP-Sieg) gewinnt vor Verstappen. Typisch australisch ist dann Ricciardos erster Gedanke nach der Zieldurchfahrt:

RIC: "I need a drink" Yes, but out of what @danielricciardo? #MalaysiaGP #F1 https://t.co/rpuffHBojx — Formula 1 (@F1) 2013-07-22 14:22:09.0

Dritter wird Nico Rosberg, der trotz des Start-Drehers und einer umstrittenen Strafe für ein Manöver gegen Räikkönen seine WM-Führung auf 23 Zähler ausbaut. Den Triumph in der Konstrukteure-WM muss Mercedes allerdings auf Japan in einer Woche vertagen.

Die Sauber fahren auch in Malaysia einen Nuller ein - den 19. in Serie. Ericsson wird 12., Nasr gibt kurz vor Schluss auf.