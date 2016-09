Nach dem 18. Nuller in Serie :  Bei Sauber muss jetzt die Spionin helfen

Bei Sauber stehen die Uhren 2016 weiter still. Chancenlos kämpfen sich Nasr (13.), der wenigstens Vettel einige Runden aufhielt, und Ericsson (17.) durch die Nacht.

Der 18. Nuller in Serie schreit nach neuen Ideen, um vielleicht den bösen Fluch zu vertreiben. Schöne Worte nach dem Rennen («Wir sind auf dem richtigen Weg!») sind längst abgedroschen – und vor allem helfen diese niemanden.

Aber neue Leute könnten noch in diesem Jahr eine Änderung herbeiführen. Seit Wochen füllt Sauber mit Millionen seine leer gewordenen Büros mit klugen Köpfen wieder auf.

Dabei auch eine Frau: Ruth Buscombe (26), die als Formel-1-Spionin 2014 bekannt wurde. Damals machte sie in Abu Dhabi für Ferrari mit einer Wärmebildkamera Jagd auf Mercedes. Von einer Dachterrasse (BLICK berichtete).

Böse Gerüchte gestoppt

Im letzten Winter wechselte die britische Strategie-Ingenieurin zu Haas-Ferrari. Nach rund vier Monaten war bereits Schluss. Teamchef Günter Steiner zu BLICK: «Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Es passte einfach nicht!» So stoppt man Gerüchte.

Nun, ein halbes Jahr war sie darauf weg. Im Oktober darf Ruth B. wieder arbeiten. Also beim nächsten GP in Malaysia. Und dort soll sie bei Sauber-Ferrari am Kommandopult in der Boxengasse sitzen. Vielleicht gelingt ihr sogar das Punkte-Wunder!