«Erster Punkt nach 22 Nullern»: Noch 611 km bis zum 30-Mio-Schatz

«Wir gehen mit grosser Zuversicht in die restlichen beiden Rennen der Saison!» Sauber-Chefin Monisha Kaltenborn (45) ble ibt optimistisch.

In Brasilien am 13. November (71 Runden) und am 27. November in Abu Dhabi (55 Runden) warten noch total 611,2 Kilometer auf die Formel 1.

Spätestens dann muss Sauber den 30-Millionen-Dollar-Schatz gefunden haben! Das ist der finanzielle Unterschied beim Ecclestone-Geldkuchen zwischen dem 10. und 11. WM-Rang bei den Teams. Manor liegt weiter mit dem Spielberg-Punkt von Wehrlein vorne.

In Mexiko versuchte Sauber mit einem frühen Stopp das eigentlich Unmögliche, liess Ericsson (wie Renault-Palmer) 69 Runden lang auf den gleichen Reifen. Nun, am Ende fehlten dem Schweden auf dem elften Rang 42 Sekunden auf den goldenen Punkt. Das Pech: Nur ein Ausfall im Rennen (Wehrlein)…

Und ohne Glück oder ein Wetter-Chaos wird die jetzige Misssion «Erster Punkt nach 22 Nullern» kaum gelingen. Das wissen auch die beiden unter Druck stehenden Fahrer.

Ericsson dürfte 2017 bei Sauber bleiben. Nasr hat offenbar den Transferkampf bei Force India-Mercedes gegen den Franzosen Esteban Ocon (Manor) verloren. Muss er in Hinwil bleiben – oder kann er zu Renault?

PS. Heute gibt Williams-Mercedes sein Team bekannt: Bottas (27, Fi) und Stroll (18, Ka).