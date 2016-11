Mercedes-Sportchef Wolff vor F1-Wüsten-Krimi :  «Wir wollen den Kampf bis zum Ziel»

Noch 4 Tage. Dann sollte, unter normalen Umständen, die Formel 1 mit Nico Rosberg (31) den 33. Weltmeister seit dem WM-Start 1950 kennen!

Unter normalen Umständen! Genau davor hat Saison-Dominator Mercedes (19 Pole-Positionen, 18 Siege) vor dem Finale in der Wüste von Abu Dhabi am meisten Angst.

Der Horror von Malaysia

Toto Wolff (45), Motorsport-Chef bei Mercedes: «Wir müssen beiden Fahrern das beste Material hinstellen. Wir wollen einen tollen Fight bis zum Zielstrich – und ja keinen technischen Defekt!»

Und genau dieser schwarze Fleck vom 2. Oktober begleitet das Silberpfeil-Team bis zum Ende. Damals hatte Hamilton in Malaysia 23 Sekunden Vorsprung, als kurz vor Schluss der Motor hochging.

Man muss kein Mathematiker sein: Rosberg kommt jetzt mit 12 Punkten Vorsprung nach Abu Dhabi – Hamilton verlor damals 25 Zähler…

Das wird wohl die WM entschieden haben. Wolff diplomatisch: «Jeder wäre ein würdiger Weltmeister! Möge der Bessere gewinnen.» Aber auch der vierte Hamilton-Sieg in Serie würde ihm am Sonntag nichts nützen, wenn Rosberg aufs Podest klettert. Der Deutsche scheut das Wort WM-Titel weiter wie der Teufel das Weihwasser: «In Brasilien sagte ich scherzhaft, dass ich es auch weiterhin Rennen zu Rennen angehen werde. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger verrückt hört es sich an. Also volle Konzentration auch aufs letzte Rennen!»

Sauber-Sitz ist begehrt

Bei Sauber wird die Liste der finanzkräftigen Ericsson-Teampartner, laut britischen Medien, immer länger: Nasr, Wehrlein, Gutiérrez, King, Haryanto und Giovinazzi …