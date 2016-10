Mercedes im 3. Training geschlagen :  Zwei Bullen vorne – Kvyat darf bleiben!

Ja, wer stand 2016 neben Mercedes sonst noch auf dem besten Startplatz? Es war nur Daniel Ricciardo (27) in Monte Carlo. Und genau dieser Australier wird für den Sonntag als Spielverderber (wie in Malaysia) bei den Silberpfeilen gehandelt.

Rosberg, der mit 33 WM-Punkten vor Hamilton ins 203. Formel-1-Rennen seiner Karriere steigt: «Die Gefahr kommt offenbar auch in Amerika eher von Red Bull als von Ferrari!»

Harte Kritik an Max

Und bei den Bullen ist Junior Max Verstappen (19) genau so heiss wie Ricciardo. Der Holländer wurde übrigens bei der letzten Fahrerbesprechung von den meisten Kollegen scharf kritisiert. Es ging um seine Manöver in Spa (gegen Räikkönen) und in Suzuka (gegen Hamilton). Der Kritikpunkt: Verstappens Spurwechsel auf der Bremse! Da hat der Hintermann praktisch keine Chance mehr zu reagieren. Die FIA reagierte schnell: Sobald einer die Bremse antippt, soll ein Spurwechsel verboten sein. Dafür wird in Zukunft die Telemtrie zur Urteilsfindung herbeigezogen werden.

Max leider noch uneinsichtig: «Ich wurde nicht bestraft, also habe ich keinen Fehler gemacht.» Und sein Förderer Marko: «Die Formel 1 ist ein harter Sport. Die Gegner von Max müssen eben auf der Bremse besser werden!»

Der Fehler von Pierre Gasly

Das dritte Training begann mit einem Knall neben der 5,5 km langen Berg- und Talbahn: Toro Rosso (2017 mit Renault-Motoren, jetzt noch mit Ferrari) wird mit den beiden gleichen Piloten weiterfahren: Carlos Sainz (22, Sp) und Daniil Kvyat (22, Russ).

Viele Experten hatten damit gerechnet, dass Red Bull-Motorsportchef Helmut Marko den Franzosen Pierre Gasly (20) bei Toro Rosso eine Chance gibt und Kvyat entlässt. Doch Gasly, der in der GP2-Serie die Führung in Malaysia an seinen Teamkollegen und Rookie Antonio Giovinazzi verlor, hatte wohl vor einem Monat den entscheidenden Fehler gemacht. Und seinen Transfer für 2017 zu Toro Rosso gegenüber gewissen Medien als fix angekündigt!

Getriebe-Alarm bei Ferrari

Endlich etwas mehr Aktion im dritten Training über 60 Minuten: Nach 15 Minuten beklagte Sainz im Toro Rosso hinten rechts einen Plattfuss. Kaum war das Auto geborgen, flog Wehrlein im Manor-Mercedes ins Kiesbett – rote Flagge. Bei Ferrari kämpfte man offenbar weiter mit technischen Problemen. Vor allem das Getriebe macht den Roten Sorgen. Muss man bei Vettel einmal mehr fürs Rennen das Getriebe wechseln? Auch Räikkönen meldete über Funk Probleme an…

Sauber mit Motorenärger

Beim Hinwiler Rennstall Sauber kommt man langsam in Motorenprobleme mit dem Antriebsstrang von Ferrari. So enthüllten unsere Kollegen von «auto motor und sport»: Nasr hat nur noch zwei alte Motoren, die vier Wochenende halten müssen. Ericsson hat noch zwei gebrauchte Motoren und ein Uralt-Triebwerk. Nicht gerade ideal für das einzige Ziel 2016: Erster WM-Punkt… Im letzten Training gab es folgende Positionen: 19. Ericsson, 20. Nasr. Beide weit über zwei Sekunden hinter Ricciardo! Hinter Sauber nur noch Ocon und Wehrlein im Manor Mercedes.