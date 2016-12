Managerin erklärt die Gründe :  Darum wissen wir so wenig über Schumis Zustand

Am 29. Dezember jährt sich Michael Schumachers Skiunfall zum dritten Mal. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister stürzte in Frankreich schwer und befindet sich seit September 2014 an seinem Schweizer Wohnort Gland VD in der Reha.

Genauere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gibt es nicht. Das Umfeld und seine Familie schweigt eisern. Die Spekulationen schiessen ins Kraut.

Nun erklärt seine Managerin Sabine Kehm in einer Mitteilung, die Gründe dafür. «Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns weiterhin dazu nicht äussern. Schon allein deswegen, weil wir die Privatsphäre von Michael so weit wie möglich schützen müssen. Dabei würde auch juristisch gesehen jede Aussage zum Gesundheitszustand den Umfang seiner Privatsphäre auf Dauer verringern», sagt Kehm.

Schumacher sei schon während seiner Karriere immer auf seine Privatsphäre bedacht gewesen. Kehm: «Er hat sehr darauf geachtet, dass es eine klare und deutliche Linie zwischen seiner öffentlichen Person und seinem Privatleben gab.»

Ganz allein gelassen werden die Schumacher-Fans aber nicht. Seine Familie hat die Initiative «Keep Fighting inspired by Michael Schumacher» gegründet. Gattin Corinna sagt zum neuen Projekt: «Wir möchten andere ermutigen, niemals aufzugeben. Die Initiative soll ein weiteres Zeichen des Respekts und des Danks an Michaels Fans sein.»

Im Rahmen der Initiative sollen gemeinnützige Projekte unterstützt werden. «Kämpfe weiter» und «Gib niemals auf» sind die Kernbotschaften. (rib/pd)