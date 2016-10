Letzte Chance beim Texas-Rodeo Heute muss der 50. Hamilton-Sieg her

Es ist die grosse Frage vor dem viertletzten Rennen, das Hamilton gewinnen muss. Ja, sein 50. GP-Sieg, auf den er schon fünf WM-Läufe wartet, ist Pflicht. Sonst fährt der Deutsche den ersten Titel nach Hause, ausser die Defekthexe bremst den neunfachen Saisonsieger. Hamilton steht mit sechs Erfolgen da. «Ich kenne meine Aufgabe, und jedes mal kann ich ja beim Start nicht versagen», brummte Lewis.

Zum 41. Mal stehen heute die Silberpfeil-Stars zusammen vorne. Dabei hat jetzt Rosberg mit 21:20 Pole-Positionen die Nase vorne. Rosberg: «Okay, Lewis war schneller. Doch ich verliere meine Ziele nicht aus den Augen. Der Start ist sicher wieder meine grosse Chance!»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Mehr können die Fans nicht verlangen. Beide Fahrer machen einen ruhigen Eindruck – nach aussen! Was uns etwas beunruhigt, sind die guten Longruns von Red Bull.» Nun, Ricciardo und Verstappen lauern in der zweiten Reihe. Die beiden Ferrari von Räikkönen und Vettel, schon fast chancenlos dahinter.

Beim Start werden übrigens Hamilton, Rosberg und Verstappen mit den härteren Reifen starten, die anderen sieben aus den Top Ten müssen mit dem superweichen Gummi (der nicht lange hält) losdonnern. Für die Reifenwahl ist die eigene Bestzeit im zweiten Teil der Quali verantwortlich.

Für etwas Aufregung wurde neben der Strecke gesorgt. Toro Rosso vermeldete die Weiterverpflichtung des Russen Kvyat (22). Favorit Gasly (22, F) stolperte wohl über seine freche Schnauze, als er vor einem Monat schon öffentlich seinen Transfer zu Toro Rosso verkündete. Zudem verlor der Bullen-Schützling die GP2-Führung an Teamkollege Antonio Giovinazzi.

Achtung, Max! Bei der Fahrerbesprechung wurde Verstappen von den meisten Kollegen scharf kritisiert. Es ging um seine Manöver in Spa (gegen Räikkönen) und in Suzuka (gegen Hamilton). Das Vergehen von Max: Spurwechsel auf der Bremse! Da ist der Hintermann ohne Chance auf eine Reaktion. Die FIA reagierte schnell: Sobald einer die Bremse antippt, ist ein Spurwechsel ab sofort verboten! Die Telemetrie wird in Zukunft als Beweis hergenommen.

Der Holländer, der bisher straflos durchkam, ist gewarnt. Er wird auf den 56 Runden genau beobachtet. Der WM-Fünfte jagt weiter erbarmungslos den zweiten Sieg.

Am Samstag unter den Ehrengästen: Lindsey Vonn, Serena Williams und Oscar-Preisträger Christoph Walz, eingeladen von Hamilton.