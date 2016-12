Damit hat niemand gerechnet! Der frischgebackene Weltmeister Nico Rosberg tritt per sofort zurück. Diese Nachricht erschüttert die Formel-1-Welt.

Im Rahmen der FIA-Gala in Wien erklärt der Deutsche: «Es fühlt sich nun einfach richtig an zu gehen. Meine Mutter freut sich, dass sie sich nun keine Sorgen mehr machen muss.»

Mit Tränen in den Augen sagt der 31-Jährige, dass er nun alle seine Ziele erreicht habe. Mehr könne er nicht erreichen und daher lässt er es jetzt gut sein.

Rosbergs Entscheidung kommt vollkommen unvorhersehbar. Am vergangenen Wochenende setzte sich der Deutsche in Abu Dhabi nach zehn Jahren in der Königsklasse erstmals die Weltmeisterkrone auf – und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum.

In den letzten beiden Saisons hatte er zwei Mal gegen seinen Dauerrivalen Lewis Hamilton den Kürzeren gezogen. Zuletzt sprach Rosberg von der fehlenden gemeinsamen Zeit mit seiner Ehefrau Vivian und Tochter Alaia.

Rosberg postet auf Facebook: «Ich spüre eine grosse Erleichterung. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch mehr verstehen, was und wie dieses Jahr alles passiert ist. Danach werde ich das nächste Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Ich bin gespannt, was es bereit hält für mich.»

Es ist das erste Mal seit 1993, dass der amtierende F1-Weltmeister zurücktritt. Damals hatte der Franzose Alain Prost im Alter von 38 Jahren seine Karriere als Champion beendet. (rae)