Nico Rosberg darf langsam aber sicher mit seinem ersten WM-Titel liebäugeln.

Dank dem Sieg in Suzuka baut der Deutsche seine Führung in der Fahrer-WM auf 33 Punkte aus. Teamkollege und Erzfeind Lewis Hamilton wird nämlich «nur» Dritter. Noch vier Rennen sind 2016 zu fahren. Und jetzt steht fest: Aus eigener Kraft kann Hamilton nicht mehr Weltmeister werden.

Erster Japan-Sieg für Rosberg

Rosberg startet in Japan auf der Pole, startet souverän. Ganz anders Dauerrivale Hamilton. Der Brite kommt in der Frontreihe ganz schlecht weg, hält das halbe Feld auf – und fällt auf Rang 8 zurück. Wenig später entschuldigt er sich an den Boxen für seinen Schleich-Start: «Sorry, guys».

Am Ende muss sich Hamilton mit Rang 3 begnügen. Denn am Aufsteiger der Saison, Red-Bull-Pilot Max Verstappen, kommt er nicht mehr vorbei. Der 19-jährige Holländer wehrt auf den letzten Runden sämtliche Hamilton-Attacken ab, zeigt, dass er eine echte Knacknuss geworden ist. Der Brite muss bei seinem letzten Angriff gar den Notausgang nehmen!

An Rosberg kommt aber auch Verstappen nicht ran. Der Deutsche feiert in Suzuka seinen 23. GP-Sieg und seinen ersten in Japan überhaupt.

Zudem sichert sich Mercedes dank dem ersten Platz von Rosberg und dem Dritten von Hamilton den Titel in der Konstrukteuren-WM vorzeitig.

Kein Podest für Ferrari

Neben dem Podest landen die beiden Ferrari Vettel und Räikkönen auf den Rängen vier und fünf. Malaysia-Sieger Ricciardo, der nun auch theoretisch nicht mehr Weltmeister werden kann, wird Sechster.

Sauber ohne Chance

Der Hinwiler Rennstall zerreist auch in Japan keine grossen Stricke. WM-Punkte? Weiterhin Fehlanzeige.

Nasr kann vor Rennhälfte einige Zeit Alonso hinter sich halten, es ist wohl der Höhepunkt aus Schweizer Sicht. In Runde 31 wird der Sauber-Brasilianer aber bereits das erste Mal überrundet. Und weil auch Teamkollege Ericsson blass bleibt, ist der 20. Sauber-Nuller in Serie Tatsache.

Ericsson wird am Ende 15., Nasr kommt auf Rang 19. Die Sauber-Fans brauchen weiterhin viel Geduld.

Übrigens: Beim GP Japan 2016 fällt kein einziger Fahrer aus! Das passiert in der Geschichte der Formel 1 erst zum siebten Mal (siehe Textkasten). Interessant: Schon vor einem Jahr kamen in Suzuka alle Fahrer in die Wertung. Dies, obwohl Sauber-Nasr kurz vor Schluss einen technischen Defekt erlitt. Er wurde mit vier Runden Rückstand aber doch noch gewertet.

Die Formel 1 macht jetzt zwei Wochen Pause. Weiter gehts am 23. Oktober mit dem Rennen in Austin (USA).