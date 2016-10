Liveticker :  Formel 1 - Grosser Preis von Malaysia, Rennen

Die drei Rosberg-Siege in Serie (Spa, Monza, Singapur) haben Hamilton aus dem Tiefschlaf geholt. Der vierte WM-Titel ist diesmal für den 49fachen GP-Sieger kein Selbstläufer mehr. Er muss dafür mehr als bisher arbeiten.

«Ich kann einfach immer nur das Team loben. Seit Melbourne stellen sie uns tolle Autos an die Boxen. Für den Rest sind meist Nico und ich verantwortlich!»

Der Deutsche, der jetzt mit 7:8-Pole-Positionen 2016 zurückliegt: «Ein Fehler in der letzten Kurve – und ich war chancenlos. Doch warten wir die ersten Sekunden ab. Der beste Startplatz wurde ja dieses Jahr nicht immer zum Sieg ausgenutzt!»

Und vielleicht schlagen heute auf den 56 Runden ja auch die Silberpfeil-Gegner zu: Red Bull in der zweiten Reihe – und dahinter beide Ferrari. Bei den Longruns am Freitag waren alle vier Fahrer besser als das Mercedes-Duo!

Für Aufsichtsrat Niki Lauda (67) ist jetzt wichtig, «dass wir schon hier Team-Weltmeister werden. Ein besseres Geschenk können wir unserem Hauptsponsor Petronas gar nicht machen!» der malaysische Öl- und Gas-Riese hatte vor Mercedes (ab 2010) jahrelang das Sauber-Team am Leben erhalten hat!

Und wer wird Weltmeister bei den Fahrern? Lauda zu SonntagsBlick: «Ich würde auf keinen wetten. Ich hoffe, dass die Fans die Entscheidung erst in Abu Dhabi sehen. Es liegt an uns, den beiden jetzt das beste technische Material zu geben. Ein dummer Defekt könnte für einen Piloten schon das Ende bedeuten. Das wäre schade und peinlich für uns!»

Lauda weiter: «Rosberg hat seine Schwächen von 2015, als er nicht aggressiv genug war, jetzt ausgemerzt. Er ist auf der Höhe von Hamilton angelangt. Doch dieser ist seit Singapur nicht mehr zu erkennen. Er ist wieder relaxed und will das Ding unbedingt noch drehen. Die acht Punkte Rückstand sind schnell aufgeholt. Aber Lewis ist gewarnt und muss aufpassen: Ohne totalen Einsatz kann er Nico nicht mehr bügeln. Wir erleben also ein faszinierendes Duell auf Augenhöhe. Beide hatten dieses Jahr ihre unheimlichen Leistungsschübe. Rosberg zu Beginn, Hamilton in der Mitte – und jetzt wieder Rosberg.»

