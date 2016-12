Heimlich fotografiert :  Ermittlungen wegen Schumi-Foto

Am 29. Dezember jährt sich Michael Schumachers Skiunfall zum dritten Mal. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister stürzte in Frankreich schwer und befindet sich seit September 2014 an seinem Wohnort Gland VD in der Reha.

Nun sorgt ein Foto gemäss dem RTL-Portal «vip.de» für grosse Aufregung. Demnach soll bei Schumi daheim jemand ein heimliches Foto des Deutschen im Krankenbett gemacht haben und dieses für eine Million Euro verschiedenen Verlagshäusern angeboten haben. Die Staatsanwaltschaft Offenburg bestätigt gegenüber RTL, dass Ermittlungen aufgenommen wurden.

Das Foto verletze Michael Schumachers «höchstpersönlichen Lebensbereich», so die Staatsanwaltschaft in Offenburg. Schumis Managerin Sabine Kehm erklärte am Samstag in einer Mitteilung: «Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns weiterhin dazu nicht äussern. Schon allein deswegen, weil wir die Privatsphäre von Michael so weit wie möglich schützen müssen.» rib/sme