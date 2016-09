Hamilton gratuliert BLICK-Benoit zum 700. GP

Man muss die Feste feiern, wie sie eben fallen. Für Marc Surer den 82-fachen GP-Starter, beginnt heute das letzte Drittel im Leben. Er wird 65. «Aber ich denke noch lange nicht an die Pension», lacht der in Deutschland bei Sky so beliebte TV-Kommentator. Er kam direkt von Aufräumarbeiten in seinem Anwesen ausserhalb von Alicante. Ein Buschfeuer zerstörte viel Land – und die Wasser-Helis richteten dann noch einen Wasserschaden an.

WM-Leader Lewis Hamilton überraschte bei einer Mercedes-Party GP-Jubilar Roger Benoit mit einer Boxentafel: Lewis – Cool – 700. «So viele schaffe ich wohl nicht», lachte der Brite (heute 183. GP). Und was sagte Lewis offiziell zum anderen Jubilar, Teamkollege Rosberg (200. WM-Lauf): «Das interessiert mich nicht!»

Zwei attraktive Frauen sorgen hier für Aufregung. Mc-Laren-Ass Fernando Alonso ging mit seiner neuen Flamme, Linda Morselli, auf der Strecke joggen. Das Italo-Model fühlte sich früher in den Armen von Töff-Superstar Valentino Rossi noch wohler ... Gestern präsentierte McLaren noch einen Gast: Kylie Minogue. Die nur 1,53 m grosse australische Sängerin und Schauspielerin (die zwei Brustkrebs-OPs überlebte) zeigte, dass man auch mit 48 Jahren noch sehr attraktiv durch die Welt stolzieren kann.

Schnauzträger Chase Carey haut auf seiner neuen Spielwiese schon ganz tüchtig auf die Pauke. Bei einem Interview mit dem ORF wurde er gefragt: «Was plant Liberty Media mit der Formel 1?» Der 62-jährige Amerikaner gab zur Antwort: «Ich bin die Formel 1.» Na ja, sympathisch tönt anders. lDreifach-Weltmeister Hamilton ehrt unseren Reporter Benoit für dessen 700. GP.