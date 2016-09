Formel 1 in Monza: Verstappen und Villeneuve im Krieg

Der Aufgalopp war kaum zehn Minuten alt. Da führten beide Haas-Ferrari von Gutiérrez und Grosjean. Kaum leuchteten auf dem Zeitcomputer ihre Namen auf, verlor Grosjean in der Ascari-Kurve sein Auto – und flog wild durch die Gegend. Ohne anzuschlagen.

Kein Safety-Car, die Fahrer bekamen den virtuellen Safety Car ins Cockpit geliefert. Also weg vom Vollgas. Wenigstens für fünf Minuten…

«Villeneuve ist respektlos»

Am meisten Gesprächsstoff lieferte einmal mehr der Holländer Max Verstappen (18). Er ist jetzt im Clinch mit Jacques Villeneuve (45) . Der Ex-Weltmeister von 1979 auf Williams, seit Jahren als TV-Kommentator in Italien und Frankreich unterwegs, hatte Verstappen nach Spa einmal mehr voll angegriffen: «Wenn er so weiterfährt, bringt er noch einen um!»

Das hätte der ebenfalls umstrittenene Kanadier nicht sagen sollen. Denn jetzt bekam er von Max eine auf die vorlaute Schnauze: «Ich finde dieses Aussage von Villeneuve respektlos gegenüber der Familie eines Streckenpostens in Melbourne, der 2001 nach einem Crash von Villeneuve mit Ralf Schumacher gestorben ist!»

Damals war Villeneuve dem Deutschen mit dem Bar-Honda dem Williams des Deutschen ins Heck gekracht. Dabei verlor der Bar-Honda ein Vorderrad, das durch eine kleine Lücke im Drahtzaun flog – und dort den Streckenposten tötete.

Verstappen und Villeneuve sollten sich mal zu einem Bier treffen, um den Zwist zu beenden. Denn der Kanadier kritisiert den Holländer seit dieser 2015 bei Toro Rosso debütierte.

Ferrari nur Aussenseiter

Im dritten Training ging nach dem Grosjean-Zwischenfall alles glatt über die Bühne: Mercedes und Ferrari lagen wie am Freitag vorne. Aus diesem Quartett kommt auch der Pole-Mann für die 53 Runde über je 5,7 Kilometer. Hamilton vor Rosberg, Vettel und Räikkönen – so die Order nach 60 Minuten.

Dahinter das Williams-Mercedes-Duo von Bottas und Massa. Dann die beiden Bullen von Ricciardo und Verstappen. Überraschend Platz zehn für Esteban Gutiérrez (kämpft um einen Sitz für 2017). Nur Rang 14 für seinen Teamkollegen und Doppelbürger Romain Grosjean, der jetzt im Waadtland ein Haus mit Swimmingpool baut…

Wieder Ericsson vor Nasr

Bei Sauber hat man wieder einmal die Wundertüte ausgepackt: 16. Ericcson, 18. Nasr (0,2 Sekunden zurück). Frage: Übersteht einer aus Hinwil den ersten Teil der Quali, bei der ja sechs Fahrer zuerst ausscheiden? Auf den beiden letzten Plätzen Wehrlein und Ocon im Manor-Mercedes, dem einzigen WM-Gegner von Sauber.