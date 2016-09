3. Malaysia-Training: Hamilton vorne, Verstappen mischt mit

Im Duell liegt Rosberg mit 8:7 vorne – denn in Monte Carlo hatte ja Ricciardo (Red Bul) den besten Startplatz erobert. Der Australier verlor damals das Rennen im Fürstentum wegen einer total falschen Boxenstrategie!

Superzeit von Hamilton

Das dritte Training hier im Glutofen von Sepang bei 33 Grad und 52 auf dem Asphalt verlief spannender denn auch schon. Vor allem, weil Rosberg die erste halbe Stunde für Longruns verwendete. Bei diesen Tests, normalerweise am Freitag auf dem Programm, machte Mercedes bisher keine so dominierende Figur.

Und dann kam plötzlich Hamilton, fuhr 0,4 schneller als Verstappen und 0,6 Sekunden schneller als Rosberg! Da ist schon mal die 57. Pole-Position des dreifachen Weltmeisters angesagt.

Achtung auf die Bullen

Klar schnellster Mann bei den Longruns war am Freitag Max Verstappen (19) im Red Bull. Er wird beim 16. WM-Lauf (Sonntag um 15 Uhr MEZ, TV live) als Geheimfavorit auf die 56 Runden gehen! Der Holländer sprengte fünf Minuten vor Schluss sogar das Mercedes-Duo!

Teamkollege Ricciardo landete nur auf Position sechs. Der Australier spürt immer mehr den Druck seines jungen Teamkollegen.

Ferrari und die Taschenlampe

Auch bei Ferrari (4. Räikkönen, 5. Vettel) rechnet man sich nach 21 Pleiten gute Chancen in Malaysia aus. Für etwas Aufregung sorgten die Roten, weil am Freitag offenbar ein Mechaniker bei Räikkönen am Cockpit-Boden eine Taschenlampe vergessen hatte. Im letzten Training drehte sich Vettel und fuhr einen Sicherheits-Poller um.

Force India im Elend

Stark die beiden Force India-Mercedes von Pérez und Hülkenberg. Um dieses Team gibts momentan am meisten Gerüchte: Finanznot. «Wir drehen jeden Dollar zweimal um», verriet er in einem Interview mit Motorsport aktuell.

Der finanzielle Engpass, der auch zu Fahrer-Spekulationen führte, geht offenbar soweit, dass die Mercedes-Motoren für den GP Japan am 9. Oktober in Gefahr waren. Eigentlich ein Wahnsinn, dass die Inder so schlecht bei Kasse sind. In der WM liegen sie mit 112:111 Punkten vor Williams-Mercedes an sensationeller vierter Stelle!

Sauber weiter am Ende

Force India kämpft ja seit Monaten mit Sauber bei der EU um eine gerechtere Geldverteilung in der Formel 1 (BLICK berichtete). Die weiter punktelosen Hinwiler tun dies natürlich auch nach der finanziellen Rettung vor rund zwei Monaten. Im dritten Training landeten Ericsson und Nasr übrigens auf den Plätzen 18 und 19.

Dahinter nur noch die beiden Manor-Mercedes von Ocon und Wehrlein sowie der McLaren-Honda von Alonso, der nach einem totalen Motorenwechsel am Sonntag sowieso von ganz hinten starten muss.